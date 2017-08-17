صغار لوياك تعلموا فنون الطهي في سيفكو

فى إطار التعاون المشترك بين لوياك وسيفكو شارك أكثر من 120طفل من صغار لوياك فى دورة لمدة 4 ايام فى أكاديمية الطهي بسيفكو قدمها مجموعة من الطّهاة ذوي الكفاءات العالية.

استمتع الصغار بقضاء وقت مميز ومفيد، ساعد في تنمية مهاراتهم نحو التغذية الصحية ومعرفة أصول وفنون الطهي، الأمر الذي مكنهم من زيادة المعرفة الغذائية والثقة بالنفس أثناء الطّهي .

اشتملت الدورة على جولة داخل أروقة فرع سيفكو بالري للتعرف على تقسيمة المواد داخل السوق وخلال الجولة تم شرح فوائد الفواكه والخضروات وأنواع الأغذية الصحيحة التي يحتاجها جسم الإنسان.

توجهت نائب مدير البرامج التطوعية “يسرى العيسى ” بالشكر لسيفكو لإتاحة الفرصة لصغار لوياك لتنمية قدراتهم ومواهبهم وقضاء وقت فراغهم بما ينفعهم والذين أبدوا سعادة غامرة أثناء الزيارة .

مؤكدة على الدور الذي يقوم به سيفكو في خدمة المجتمع الكويتي وهو تقديم أغذية صحية من خلال أكاديمية الطهي التي تعتبر منصة لتعليم الصغار والكبار فنون الطهي.

لافتة النظر إلى دور الشراكة المجتمعية باعتبارها وسيلة للفهم والتفاعل المتبادل لجهود وموارد كل أطراف المجتمع والتنسيق بينها من أجل تحقيق الصالح العام في المجالات المختلفة في المجتمع .

حول برنامج صغار لوياك يهدف إلى مساعدة الصغار المشاركين من سن 5 إلى 13 عاماً إلى تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من تحقيق ذاتهم مع غرس مبدأ مساعدة الآخرين عن طريق دمج العمل التطوعي مع أنشطة مرحة لجذبهم وشغل أوقات فراغهم نحو تحقيق هدف منشود في خدمة المجتمع.