سُلّطت الكاميرات على بكائه ……محمد صلاح يقود منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2018

قاد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي المنتخب المصري، لفوز صعب على نظيره الكونغولي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت أمس على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة بتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، لتتأهل مصر إلى مونديال روسيا بعد غياب 28 عاماً.

مع انطلاق الشوط الثاني، وفي الدقيقة 63 استطاع محمد صلاح لاعب منتخب مصر أن يحرز الهدف الأول إثر تمريرة رائعة من محمود تريزيجيه، لينفرد بالمرمى ويسددها بالشباك.

وفي الثواني الأخيرة والدقيقة 88، يفاجي المنتخب الكونغولي الجميع بتسجيل هدف التعادل، وهنا ارتمى محمد صلاح ارضاً محاولاً التماسك والوقوف مرة أخرى، وكانت الصورة تنقل تعابيره والتي كانت عبارة عن بكاء مع تماسك ومحاولة لتدارك الموقف وتشجيع زملائه ومطالبة اللاعبين بالتماسك لتحقيق الفوز باذن الله، فكانت هذه اللقطة التي استطاعت بعض الكاميرات متابعتها حتى النهاية هي لقطة تعبر عن معنى حقيقي لحب الوطن، وكان الفوز بهدفه الثاني الذي حققة، والذي جاء قبل أن يضغط الفراعنة بكل خطوطهم ليحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب المصري لصالح محمود تريزيجيه، ويسددها صلاح معلناً فوز مصر والتأهل للمونديال.