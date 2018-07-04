صنادل حلق الأصبع تعود كآخر صيحة لموضة هذا الصيف

لأول مرة استحدثت فيها صنادل بحلقة الأصابع كانت في عقد التسعينات حيث عرفت رواجا كبيرا آنذاك، وتعود هذه الصيحة خلال هذا الصيف بقوة وبأشكال وموديلات مختلفة تنبض بالجاذبية والأناقة، حيث أطلقت العديد من العلامات التجارية العالمية مجموعتها المتنوعة الأشكال والألوان، مما يرشح أن تكون هذه الصنادل الخيار الأول للمرأة.

إذا ستكون صنادل حلق الأصبع الخفيفة والمسطحة بحلقة للأصبع تعود كآخر صيحة لموضة هذا الصيف، حيث ينتظر أن يشهد صيف هذه السنة عودةً لهذه الصيحة الكلاسيكية، لكن بموديلات تتسم بالكثير من الأناقةً، وستجد المرأة دون شك خاصة العربية، العديد من الخيارات والألوان لانتقاء الأجمل والأنسب لها حيث يرجح أن تتستجيب لجميع الأذواق.

يذكر أنه تم إطلاق هذه الصيحة من جديد لأول مرة على مدرج ثاكون لربيع وصيف 2017، وعقب ذلك بدأت الصنادل بحلقة الأصبع في الانتشار في عالم الموضة وعلى مستوى المحلات التجارية. وبالموازة مع ذلك شرعت الماركات التجارية العالمية في تصميم وتصنيع العديد منها، نذكر من بينها العلامة الفرنسية سيلين، حيث فضلت طرحها بكعب منخفض وبأربطة تصل إلى منطقة الكاحل، ونوعت في الألوان القوية على غرار كل من اللون الأحمر والأبيض وكذا الأسود.

ومن جهتها علامة Maje جذبتها هذه الصيحة وطرحت موديلات أنيقة وبأسعار معقولة وتنافسية، في حين علامة “إتش إند إم”، فضلت إطلاق مجموعة مصنوعة من الجلد الأسود الطبيعي.