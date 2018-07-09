طريقة صنع مستحضرات التجميل الباهظة الثمن في المنزل

إذا كنت حريصة على إيجاد بدائل طبيعية لمستحضرات التجميل، يمكنك صنعها بنفسك وبطريقة غير مكلفة في المنزل، من خلال الاستعانة ببعض المواد الطبيعية المتوفرة في المطبخ أو تلك التي يمكن اقتنائها من عند العطار بأسعار معقولة، وما عليك سوى التعرف على أسرار وتقنيات الصنع السهلة والبسيطة والمتاحة للجميع.

إن القرنفل تعد المادة الأساسية لصنع قلم الحواجب الرائع والداكن، حيث يمكن استعمال حبة القرنفل كقلم للحواجب، من خلال إشعال النار في طرفها الذي يشبه الكرة، وبمجرد أن تنطفئ النار ويبرد هذا الطرف، يستعمل كقلم فعال لتحديد وملء الفراغات في منطقة الحاجب، ويمكن القول أنه قلم جيد وطبيعي.

نعم حتى الآيلاينر يمكن صنعه في المنزل وبمصدر طبيعي سواء بلون بني أو أسود، حيث يتم خلط كمية قليلة من بودرة الكاكاو الخام مع القليل من زيت جوز الهند، من أجل الحصول على آيلاينر بدرجة بنية، بينما بهدف الحصول على آيلاينر أسود، استبدلي الكاكاو بحبوب الفحم المتوفرة في الصيدليات، حيث يتم طحنها وتضاف إلى زيت جوز الهند، وبعد ذلك يحتفظ بالخليط في مكان بارد حتى لا يتمدد ويبقى صلبا.

يمكن التعويل على جيل الألوفيرا والاستعانة بفرشاة ماسكارا قديمة لتحضير ماسكارا شفافة للرموش والحواجب، ومن أجل تحضير ماسكارا سوداء، استعيني بحبوب الفحم المطحون وكبسولة فيتامين “هـ”، وتمزج هذه المواد وتصنع منها ماسكارا بلون أسود.

استخرجي “أحمر الشفاه” من زيت جوز الهند الطبيعي، لكن حضري معه الألوان الشمعية المخصصة للأطفال، لأنها خالية من المواد السامة، وبعد ذلك قومي على نار هادئة بسكب كمية قليلة من زيت جوز الهند في وعاء، مع إضافة قلم اللون الشمعي الذي تفضلين لونه سواء كان أحمرا أو ورديا، وبعد انصهار المادتين وامتزاجهما، قومي بإفراغهما وبعد أن يبرد الخليط ويتحول إلى مادة صلبة، يمكن استعماله كأحمر شفاه.

يمكنك الاعتماد على الكاكاو الخام في الحصول على البرونزر وأحمر الخدود، حيث يكفي مزج كمية صغيرة من الكاكاو الخام مع كمية صغيرة من القرفة المطحونة كبديل طبيعي للبرونزر، مع إمكانية الاستعانة ب”بودرة الورد” المجفف من أجل الحصول على درجات وردية لأحمر الخدود، وطريقة الاستعمال تكون من خلال استعمال فرشاة ماكياج الوجه ووضع كمية قليلة على الوجه، وتدمج جيدا بهدف الحصول على أحمر خدود ساحر.