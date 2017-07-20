وائل كفوري يأسر المعجبين بصورة غلاف ألبومه الجديد

شارك

يقوم هذه الأيام النجم اللبناني وائل كفوري بوضع آخر اللمسات على ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاقه نهاية شهر يوليو الجاري، أنتجته له ” شركة روتانا للصوتيات والمرئيات”، فحرص على مقاسمة جمهوره هذا الخبر، عبر حسابه على موقع أنستغرام، وقام بإطلاعه على غلاف ألبومه الجديد الذي يضم باقة من الأغاني.

والجدير بالإشارة فإن صفحة waelkfouryradio كشفت عن عناوين باقة أغاني الألبوم الجديد ، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “وقت البنساكي” و”صرنا صلح” و”غلطي بالتوقيت” و”غدرتيني”، إلى جانب أغنية “طريق الفلي” و”كذابين” و”خايف” و”جايي ع الهدا” وآخر أغنية “هلأ تا فقتي”.

ويبدو أن النجم وائل كفوري قد أنهى كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالألبوم الجديد ويشرف شخصيا ًعلى وضع اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهزاً بعد نحو أسبوعين، وحتى صورة غلاف ألبومه صارت جاهزة، عقب خضوعه إلى جلسة التصوير الخاصة بالألبوم بعدسة المصور اللبناني شربل بو منصور، وتعد الصورة آسرة، فقد أثارت إعجاب الجمهور كثيراً حيث أمطرها المعجبين بسيل من التعليقات التي تحمل الكثير من الترقب والحماس.

يذكر أن هذا الألبوم الذي يتوقع أن يحقق نجاحاً آخراً في المسار الفني لوائل كفوري من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.