صورة لشاكيرا أكدت للإعلام انفصالها عن لاعب برشلونة “بيكيه”

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن العلاقة بين مدافع فريق برشلونة “جيرارد بيكيه” ونجمة البوب الكولومبية “شاكيرا” غير جيدة، فيما ذهبت أخرى للحديث عن انفصالهما بشكل قطعي، وأن مشروع الزواج الذي خططا له في وقت سابق بعد أن رزقا بطفلين قد ألغي تماماً.

صحيفة بيلد الألمانية أشارت إلى أن سبب انفصالهما يعود إلى ارتباطات “شاكيرا” ومواعيدها التي باتت تقلق “بيكيه” وعدم استيعاب الأخير لكثرة التزاماتها”، فيما تحدث موقع إسباني عن وضع اللاعب والتزامه مع فريقه برشلونة هو ما جعل “شاكيرا” تمل من حياتها غير المتوازنة معه.”

وحسب متتبعين فإن هناك عدة إشارات تثبت الانفصال بين النجمين، منها غياب “شاكيرا” منذ فترة عن حضور مباريات فريق برشلونة وهو ما دأبت عليه في وقت سابق، حيث كانت كاميرات الملعب تلتقط مشاهد من تفاعلها مع الفريق، أو جلوسها إلى جانب أطفالها لمتابعة مباراة معينة، كما أن نشر صورة لها على تطبيق انستغرام مع المطرب الكولومبي “مالوما”، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، ونشرها على موقعي التواصل تويتر وفيسبوك، اعتبر دليلاً على أن النجمة الكولومبية قد تكون دخلت في علاقة عاطفية جديدة، وأن الأمور غير جيدة مع صديقها السابق “بيكيه” الذي تعرفت عليه خلال نهائيات كأس العالم التي احتضنتها جنوب إفريقيا في 2010، حيث شارك “بيكيه” مع عدد من اللاعبين في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة “وكا وكا” التي طرحت بالمناسبة، وأدتها “شاكيرا” خلال حفل الافتتاح، حيث تطورت العلاقة بينهما بعد نهاية المنافسات لتنتقل إلى إسبانيا للعيش معه حيث أنجبا طفلين هما “ميلان” و”ساشا.”