انبهار كوكب الشرق بذكاء المرأة الكويتية…. صورة نادرة لأم كلثوم مع شاعرة كويتية تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

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مازالت ذكرى زيارة كوكب الشرق أم كلثوم إلى الكويت عالقة بالأذهان وحية في الصور، رغم مرور نحو خمسة عقود كاملة، حيث انبهرت كوكب الشرق في هذه الزيارة بالمرأة الكويتية حيث وصفتها بالذكية، وتقبل على التحصيل العلمي بحب وحماس كبير، علما أن هذه الفنانة الكبيرة خصصت أغنيتين للكويت وهما “أرض الجدود” و “يادارنا يادار”، تعبيراً لمحبتها وتقديرها لهذا البلد العربي.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً وبشكل واسع صورة قديمة نادرة، تظهر فيها كوكب الشرق أم كلثوم والشاعرة الكويتية رفعة النفجان الرشيدي، التي بدت في الصورة ترتدي الخمار الأسود والبرقع، وتأكد أن الصورة تم التقاطها منذ نحو 49عاماً، أي خلال زيارة الفنانة المصرية الكبيرة إلى الكويت وبالتحديد في شهر أبريل 1968 تلبية لدعوة تلقتها من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وسمحت لها هذه الفرصة بلقاء العديد من النساء في الجمعية، من بينهم الشاعرة رفعة التي جمعتها بها الصورة والعديد من النساء المثقفات في الكويت حيث استغرقت زيارتها 9 أيام.

ولم تخف الراحلة أم كلثوم في حوار إذاعي سجلته بالكويت انبهارها بالمرأة الكويتية حيث اعترفت قائلة: “..المرأة الكويتية في غاية الذكاء، والذي لاحظته أنا في الكويت أن التي فاتها مجال العلم في الأول تعوضه في مدارس ليلية… هن مقبلات على العلم بشكل عجيب”.

وفي نفس الحوار أبدت إعجاباً وتقديرا للتطور الذي عرفته الكويت أنذاك خاصة ما تعلق بالتطور العمراني.