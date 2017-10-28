بعد منحها الجواز السعودي….. صوفيا أول روبوت يحصل على الجنسية السعودية

ضمن فعاليات مبادرة استثمار المستقبل أعلنت السلطات السعودية منح الروبوت “صوفيا” الجنسية السعودية وتسليمها جواز سفر سعودي كأول روبوت يتمتع بحقوق المواطنة السعودية.

ظهر الروبوت صوفيا والذي يعمل بالذكاء الصناعي بمؤتمر “مبادرة استثمار المستقبل” وتحدث إلى الجمهور عن مستقبل الاستثمار والتكنولوجيا، ليس هذا فحسب بل كان هناك حوارا أيضا بينها وبين الصحفي أندرو سوركين من صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقد لاحظ الحضور ظهور علامات الذكاء وحس الفكاهة ودقة التحليل أيضا. ومن خلال تعابير وجهها كانت صوفيا أقرب إلى الملامح البشرية.

وصرحت صوفيا أنها “تحاول أن تكون إيجابية طوال الوقت” فهي مميزة جدا وتستطيع التعبير عن مشاعرها وتتواصل مع الناس أيضا.

وقالت صوفيا “أريد أن أعيش وأعمل مع البشر،لذا أنا بحاجة إلى الى التعبير عن المشاعر لفهم البشر، وبناء علاقة الثقة معهم.”