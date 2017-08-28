الجزائرية صوفيا بوتلة أول فنانة عربية تأخذ دور البطولة في فيلمين بهوليوود

تتأهب الفنانة الجزائرية العالمية صوفيا بوتلة، التي اقتحمت هوليوود من خلال تقمص أدوار البطولة، للمشاركة في بطولة فيلمين سينمائيين جديدين، تقف فيهما إلى جانب النجوم العالميين، وصارت بذلك أول فنانة عربية تفرض موهبتها في هوليوود بعد نجاح آخر أفلامها، الذي يحمل عنوان “المومياء”، وأدت فيه دور البطولة إلى جانب النجم توم كروز.

تخوض صوفيا ابنه الموسيقي الجزائري صافي بوتلة والتي تنحدر من الحي الشعبي العاصمي بالجزائر “باب الواد”، مغامرة فنية جديدة في هوليود من خلال التواجد بقوة عبر دور البطولة في فيلمين جديدين، الأول يحمل عنوان “فندق أرتميس” مع كل من “جودي فوستر” و”زاكاري كوينتو” وفيلم “فهرانهايت 450″ تصوره مع مايكل جوردان ومايكل شانون، علماً أنه لأول مرة في تاريخ هوليوود، تتصدر ممثلة عربية جزائرية بطولة أفلامها.

وكانت آخر التصريحات الإعلامية للنجمة العربية والعالمية صوفيا قد حملت الكثير من الحنين إلى وطنها الجزائر حيث قالت:”..إنني جزء لا يتجزأ من بلدي.. وأنا في حاجة ملحة إلى التواصل مع بلدي..آمل أن أعود إلى هناك قريبا ًلأني أحن إلى الجزائر… أبي أخبرني بأن الجزائريين يقدرون نجاحي وأنا فخورة جداً بذلك.. أنا سأستمر في العمل لكي لا أخيب أملهم في.. أنا أشعر بالمسؤولية وسوف أكرس كل قدراتي لأكون مصدر إلهام للأجيال الشابة هناك..”.

الجدير بالإشارة فإن صوفيا بوتلة التي غادرت الجزائر وعمرها 10سنوات بسبب الأزمة الأمنية في عقد التسعينات، استقرت عائلتها في باريس، وواصلت دراستها في فرنسا، لكنها لم تنقطع عن التفكير في بلدها الجزائر.