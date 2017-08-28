الصفحة الرئيسية > الجزائرية صوفيا بوتلة أول فنانة عربية تأخذ دور البطولة في فيلمين بهوليوود

الجزائرية صوفيا بوتلة أول فنانة عربية تأخذ دور البطولة في فيلمين بهوليوود

بقلم فضيلة بودريش

أغسطس ٢٨ ,٢٠١٧

تتأهب الفنانة الجزائرية العالمية صوفيا بوتلة، التي اقتحمت هوليوود من خلال تقمص أدوار البطولة، للمشاركة في بطولة فيلمين سينمائيين جديدين، تقف فيهما إلى جانب النجوم العالميين، وصارت بذلك أول فنانة عربية تفرض موهبتها في هوليوود بعد نجاح آخر أفلامها، الذي يحمل عنوان “المومياء”، وأدت فيه دور البطولة إلى جانب النجم توم كروز.

تخوض صوفيا ابنه الموسيقي الجزائري صافي بوتلة والتي تنحدر من الحي الشعبي العاصمي بالجزائر “باب الواد”، مغامرة فنية جديدة في هوليود من خلال التواجد بقوة عبر دور البطولة في فيلمين جديدين، الأول يحمل عنوان “فندق أرتميس” مع كل من “جودي فوستر” و”زاكاري كوينتو” وفيلم “فهرانهايت 450″ تصوره مع مايكل جوردان ومايكل شانون، علماً أنه لأول مرة في تاريخ هوليوود، تتصدر ممثلة عربية جزائرية بطولة أفلامها.

وكانت آخر التصريحات الإعلامية للنجمة العربية والعالمية صوفيا قد حملت الكثير من الحنين إلى وطنها الجزائر حيث قالت:”..إنني جزء لا يتجزأ من بلدي.. وأنا في حاجة ملحة إلى التواصل مع بلدي..آمل أن أعود إلى هناك قريبا ًلأني أحن إلى الجزائر… أبي أخبرني بأن الجزائريين يقدرون نجاحي وأنا فخورة جداً بذلك.. أنا سأستمر في العمل لكي لا أخيب أملهم في.. أنا أشعر بالمسؤولية وسوف أكرس كل قدراتي لأكون مصدر إلهام للأجيال الشابة هناك..”.

الجدير بالإشارة فإن صوفيا بوتلة التي غادرت الجزائر وعمرها 10سنوات بسبب الأزمة الأمنية في عقد التسعينات، استقرت عائلتها في باريس، وواصلت دراستها في فرنسا، لكنها لم تنقطع عن التفكير في بلدها الجزائر.

الأوسمة

اخترنا لك

النجمة ريم أرحمة نجوم ومشاهير النجمة ريم أرحمة: أنا جريئة جدا..وأفكر في الحجاب!

سبتمبر ١٣ ,٢٠١٤

القيصر كاظم الساهر يحطم الأرقام القياسية في حفلاته نجوم ومشاهير ساحراً جمهوره ....القيصر كاظم الساهر يحطم الأرقام القياسية في حفلاته!

أغسطس ١٣ ,٢٠١٧

.راغب علامة في زيارة خاصة للرئيس الفلسطيني نجوم ومشاهير لمن يقول "اتركني لحالي" .....راغب علامة في زيارة خاصة للرئيس الفلسطيني

فبراير ٢٨ ,٢٠١٧

كايتي بيري نجوم ومشاهير بالفيديو كايتي بيري تطعم جمهورها حلوى الكرز في وسط نيويورك..."صحة وعافية"

مايو ٢ ,٢٠١٧