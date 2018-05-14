صيحات موضة للديكور المنزلي عليكِ تجنبها في 2018

تظهر صيحات حديثة، لتطغي على كل قديم، وذلك الأمر لا ينطبق على عالم الموضة والأزياء فقط، بل حتى على الديكور، حيث إن للديكور صيحات تكون رائجة جدًا بأحد الأوقات، وأحيانًا تختفي ليظهر مكانها صيحات أحدث وأجمل، إلا أن هناك صيحات للديكور المنزلي عليكِ تجنبها في 2018 وهي:

المصابيح المتدلية

على الرغم من أنّ المصابيح المتدلية والمكشوفة كانت رائجة جدًا حتى فترة قريبة، إلا أن تلك الصيحة ستختفي في العام الجديد، لذلك، تجنبيها واختاري تصاميم تشبه الأباجورة أو ذات تغطية.

سطح منضدة المطبخ الجرانيت

أسطح منضدة المطبخ الجرانيت شائعة جدًا، ولكن في الآونة الأخيرة ظهرت أنواع أخرى طغت على الجرانيت، مثل الرخام والكوارتز، فعلى الرغم من أن الجرانيت قوي ويتحمل الاستهلاك الدائم، إلا أنه يفتقر لجمال الرخام ونعومة الكوارتز، فإذا كنتِ تنوين تجديد مطبخك لا تنسي ذلك.

الخشب المُعاد تدويره

وفقًا لمجموعة من الخبراء، لن يصبح الخشب المُعاد تدويره رائجاً كما سبق، ولن تشاهدي منه الكثير في 2018.

أرضيات الخيزران

لقيت أرضيات الخيزران، أو البامبو شعبية كبيرة، عندما بدأت الشركات تسويقها كصديقة للبيئة، ولكن في الآونة الأخيرة، شكّك البعض في سهولة الحفاظ على ذلك النوع.