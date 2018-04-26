صينية السمك بالبطاطس والزيتون

بالفعل إن طبق السمك بالبطاطس والزيتون شهي للغاية وفوق ذلك صحي، ويمكن أن يكون طبقا أساسيا على مائدة الطعام، وطريقة تحضيره بسيطة وسهلة.

المقادير:

1 كلغ سمك بلطي أو دينيس

3 أوراق لورا

1 ملعقة خل

1 ملعقة عصير ليمون

1 حبة بصل

1 كلغ بطاطس مقشرة تقطع إلى حلقات

4 ملاعق زيتون أسود

1 ملعقة كبيرة كمون ناعم

1 حبة ليمون تقطع إلى حلقات للتزيين

طريقة التحضير:

في الخطوة الأولى ينظف السمك بطريقة جيدة، حيث يغسل بالملح والدقيق ثم يتم شطفه بالماء البارد ويحتفظ به في مصفاة حتى يقطر منه الماء.

وفي الخطوة الثانية يتم فرم البصل ويتبل بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون والخل مع الحرص على دعك السمك جيدا بهذا الخليط.

أما في الخطوة الثالثة يثبت السمك في صينية مدهونة بالزيت ، وتوضع حوله حلقات البطاطس وورق اللورا، ويزين وجه الطبق بالزيتون الأسود، ويضاف إلى هذا الخليط عصير الليمون والبصل والقليل من الماء.

في الخطوة الأخيرة تدخل الصينية في فرن ساخن حتى ينضج السمك والبطاطس، ومن الأحسن ان يتناول ساحنا.