صينية اللحم بالبصل والطماطم في الفرن

تعد صينية اللحم بالبصل والطماطم من أفضل الأطباق الرئيسية التي يمكن تحضيرها للضيوف، خاصة عندما تقدم مع الأرز الأبيض، ويمكن إضافة لها بعض السلطات والمقبلات لتكون مائدتك جاهزة..

المقادير:

1 كلغ لحم يقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

2 بصل يقطعة إلى شرائح رفيعة

2 كوب عصير الطماطم

½ كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

بهارات “زنجبيل، كمون، قرنفل ، حبهان”

¼ كوب زيت

طريقة التحضير:

في البداية يوضع اللحم في صينية الفرن ثم تسكب عليها شرائح البصل والزيت مع ضرورة قلب هذا الخليط بشكل جيد، وبعد ذلك يضاف كل من الملح والفلفل والبهارات، مع قلب الخليط حتى يمتزج اللحم بالتوابل، وبالموازاة مع ذلك يسكب عصير الطماطم مع الماء فوق اللحم، عقب ذلك تغطى الصينية بورق الألومنيوم، وتترك على نار متوسطة لمدة ربع ساعة، ثم يرفع الغطاء وتدخل صينية اللحم إلى الفرن الساخن لاستكمال عملية طهيها حتى تنضج جيدا، وفي الأخير تضاف فحمة لصينية اللحم بعد نضجها، وتغطى بورق الألومنيوم. من الأحسن أن تقدم صينية اللحم مع الأرز الأبيض ستكون معه جد لذيذة.