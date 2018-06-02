أفكار مدهشة لضبط الملح في الطعام خلال رمضان

مما يحرج المرأة في رمضان عدم وضعها الكمية المناسبة للملح في الطعام، في وقت يتعذر عليها تذوقه، وقد تتساءل.. هل هناك حيل وأفكار يمكن الاعتماد عليها في ضبط الملح خلال رمضان؟..

نقول لك أن هناك 4 خطوات سوف ترفع عنك الحرج وتجعلك تقدمين طبقا لذيذا..

إن كانت المرأة منذ القديم تحاول التعرف على مذاق الطعام بحافة لسانها من دون بلعه ثم تتوجه للماء من أجل المضمضة، لكن هناك من تحاول الابتعاد عن هذه الطريقة كونها تتخوف من أن تفسد صيامها.

يذكر أن الملح يزيد من رطوبة الطعام أي يزيد كمية الماء باللحم أو الخضروات التي تطهى، فيزداد حجمها بزيادة الملح، لذا توفقي عن زيادة الملح في هذه الحالة.

لا شك أن الخبرة التي تحملها المرأة في مجال الطبخ، يجعلها تعرف ما تحتاجه كمية الطعام من الملح، ويمكنها مسبقا أن تقدر الكمية التي تنوي تحضيره في شهر رمضان، فلا تترددي في الاعتماد على خبرتك.

ومن الخيارات المتاحة أنه يمكن الاعتماد على النظرية الحسابية، في تحديد كمية الملح التي ينبغي وضعها في كل طبق، وتؤكد ذات النظرية أن الطعام عادة ما يحتاج إلى ملح بمقدار 1 بالمائة من كمية الطعام، لذا إذا كنت تحضرين حساء حجمه 250 جراما، أي أنت في حاجة إلى 2.5 جرام من الملح أي ما يعادل ملعقة صغيرة، لكن في حالة تحضير الأرز يجب إضافة ¾ ملعقة ملح أو ملعقة غير ممتلئة مقابل كل كوب أرز، لأن كوب من الأرز يعادل ما بين 180 و 200 جرام، لكن إذا احتوى الطبق على أعشاب حارة أو مالحة أو فلفل حار، يجب تقليص كمية الملح إلى النصف.