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إيفا لونجوريا وإليزابيث هارلي… ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

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نوفمبر ٢٠ ,٢٠١٧

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته رقم 39 غدا الثلاثاء 21 نوفمبر وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

وقد أعلنت إدارة المهرجان عن استضافتها للنجمة العالمية إليزابيث هارلي كضيفة شرف للمهرجان لهذا العام، واشتهرت هارلي بالعديد من الأدوار التي حازت على إعجاب الجمهور في كل أنحاء العالم، أشهر هذه الأدوار كانت في أعمال مثل Man of Mystery و Austin Power وكذلك The Spy Who Shagged me.

وتحل النجمة إيفا لونجوريا أيضا ضيفة هي الأخرى بحسب الصفحة الرسمية للمهرجان على فيسبوك. وقد عرف الجمهور للنجمة إيفا لونجوريا من خلال أعمال شهيرة مثل Desperate Housewives و John Wick وكذلك Harsh Times.

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