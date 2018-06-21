طبق السَّلمون المرقَط مع سلطة البطاطا والأعشاب لفصل الصيف

من الوجبات الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في فصل الصيف، طبق السلمون المرقط مع سلطة البطاطا والمعطر بالأعشاب، وزيادة على ذلك يحتوي هذا الطبق اللذيذ على نكهة منعشة حيث يمكن تحضيره في وجبة الغداء.

المقادير:

2 شرائح كبيرة من السلمون المرقط

1 بصلة متوسطة الحجم

ليمونة واحدة

8 حبات فلفل أسود

4 سيقان من الشبت

6 أوراق من البقدونس

200 مليلتر من الماء

400 غرام من البطاطا الطازجة

تحضير المايونيز:

3 صفار من البيض

1 ملعقة شاي من الخردل

القليل من عصير الليمون

250 مليلتر من زيت الفول السوداني

100 مليلتر من زيت الزيتون

12 ورقة نعناع

6 أوراق بقدونس

2 ملاعق كبيرة من الشبت المفروم

سلطة الخضار الورقية: تغسل جميع المكونات جيدا وتجفف.

طريقة التحضير:

في أول خطوة يسخن الفرن عند حرارة 200 درجة، ثم يتم تثبيت شرائح سمك السلمون المرقط في صينية، مع إضافة كذلك كل من ثلاث شرائح رقيقة من الليمون، وحبات الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من ملح البحر، وكذا الشبت والبقدونس والماء.

في الخطوة الثانية يغطي السمك بورق الألمنيوم ويدخل الفرن ينضج لمدة 20 دقيقة، وبعد إخراجه من الفرن يترك جانبا ليبرد.

في الخطوة الثالثة تسلق البطاطا الطازجة في ماء يوضع فيه بعض الملح لمدة 20 دقيقة حتى تصبح طرية، وإلى جانب ذلك تحضر المايونيز، حيث يوضع صفار البيض في وعاء ويسكب فيه كل من الخردل وكمية معتبرة من عصير الليمون، واشرعي في عملية الخفق لكن ببطء شديد خاصة بعد إضافة زيت الفول السوداني وزيت الزيتون، حتى يصبح قوام المايونيز سميك وناعم.

وفي الخطوة الرابعة يفرم كل من النعناع والبقدونس والشبت جيدا ويمزج مع المايونيز مع إضافة القليل من الملح حسب الرغبة، وعندما تصبح البطاطا طرية، تصفى من الماء وتقطع إلى قطع سميكة، وتغمس برفق في المايونيز.

وفي آخر خطوة بعد أن يبرد السلمون يقطع إلى قطع كبيرة ويقدم مع سلطة الخضار الورقية والمايونيز والبطاطا.