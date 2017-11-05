الصفحة الرئيسية > طريقة إعداد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن

طريقة إعداد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن

بقلم

نوفمبر ٥ ,٢٠١٧

يعد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن ” من المقبلات اللذيذة الذي يحمل عناصر غذائية هامة، إليك طريقة عمله.

المقاير:

  • 20 ثمرة مشروم متوسطة الحجم.
  • 3 أكواب من أوراق السبانخ.
  • ملعقة كبيرة زبدة طرية.
  • ¼ كوب كريمة طبخ.
  • ¼ كوب جبنة كريمي أو ريكوتا.
  • 4 فصوص ثوم مفروم.
  • 2 ملعقة كبيرة زيت.
  • ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

  1. أفرغي المشروم من الداخل، ثم ادهنيها بالزبدة.
  2. افرمي أجزاء المشروم التي أزلتيها.
  3. على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي المشروم المفروم والثوم، وقلبيهما لمدة دقيقتين.
  4. أضيفي السبانخ وقلبي، ثم اتركيها على نار هادئة حتى تنضج.
  5. على نار متوسطة، ضعي الكريمة والجبن والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تذوب الجبنة.
  6. أضيفي خليط الكريمة إلى السبانخ وقلبي لمدة دقيقتين، ثم ارفعي السبانخ من على النار.
  7. سخني الفرن عند درجة حرارة 180.
  8. ادهني صينية بايركس بباقي الزيت، ثم رصي بها المشروم.
  9. احشي المشروم بخليط السبانخ، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة، حتى يحمر المشروم.
  10. زيني الصينية بقطع من البقدونس المفروم بطريقة عشوائية وقدميها
صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

وصفة عمل حلوى الموفين اللذيذة مطبخ وصفة عمل حلوى الموفين اللذيذة

فبراير ٢٣ ,٢٠١٧

سمكة حرّة مطبخ سمكة حرّة

يونيو ٣٠ ,٢٠١٦

سفيرة "ماجي" آسيا عثمان مطبخ سفيرة "ماجي" آسيا عثمان من بلد الألف بهار وبهار..

فبراير ٢٧ ,٢٠١٦

حلو التوت واللوز مطبخ سفرة ربيعك غير بحلو التوت واللوز

فبراير ٢٩ ,٢٠١٦