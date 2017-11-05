طريقة إعداد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن

يعد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن ” من المقبلات اللذيذة الذي يحمل عناصر غذائية هامة، إليك طريقة عمله.

المقاير:

20 ثمرة مشروم متوسطة الحجم.

3 أكواب من أوراق السبانخ.

ملعقة كبيرة زبدة طرية.

¼ كوب كريمة طبخ.

¼ كوب جبنة كريمي أو ريكوتا.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة: