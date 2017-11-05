طريقة إعداد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن

يعد طبق المشروم المحشي بالسبانخ والجبن ” من المقبلات اللذيذة الذي يحمل عناصر غذائية هامة، إليك طريقة عمله.
المقاير:
- 20 ثمرة مشروم متوسطة الحجم.
- 3 أكواب من أوراق السبانخ.
- ملعقة كبيرة زبدة طرية.
- ¼ كوب كريمة طبخ.
- ¼ كوب جبنة كريمي أو ريكوتا.
- 4 فصوص ثوم مفروم.
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
- ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
- أفرغي المشروم من الداخل، ثم ادهنيها بالزبدة.
- افرمي أجزاء المشروم التي أزلتيها.
- على نار متوسطة، سخني نصف كمية الزيت، ثم أضيفي المشروم المفروم والثوم، وقلبيهما لمدة دقيقتين.
- أضيفي السبانخ وقلبي، ثم اتركيها على نار هادئة حتى تنضج.
- على نار متوسطة، ضعي الكريمة والجبن والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تذوب الجبنة.
- أضيفي خليط الكريمة إلى السبانخ وقلبي لمدة دقيقتين، ثم ارفعي السبانخ من على النار.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 180.
- ادهني صينية بايركس بباقي الزيت، ثم رصي بها المشروم.
- احشي المشروم بخليط السبانخ، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 15 – 20 دقيقة، حتى يحمر المشروم.
- زيني الصينية بقطع من البقدونس المفروم بطريقة عشوائية وقدميها