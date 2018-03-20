طريقة إعداد طبق شباح السفرة القسنطينية

يعد شباح السفرة من الأكلات التي تشتهر بها مدينة قسنطينة الجزائرية، وتقدم إما في صلصلة حلوة مع اللحم واللوز من الفوق، أو تقدم كزينة لطاجين لحم الحلو، بالفعل إنها تزين مائدة الطعام بشكل مدهش خاصة إذا كان لديك ضيوفاً.

المقادير:

2 أكواب من اللوز المقشر و مرحي بشكل رطب

1 كوب سكر عادي

2 ملاعق كبيرة ماء الزهر

3 حبات بيض

زيت للقلي

طريقة التحضير:

يمزج اللوز المرحي والسكر مع إضافة فوق هذا الخليط ملعقتين من ماء الزهر، وصفار البيض يسكب واحدة تلو الأخرى، مع الاستمرار في عملية الخلط إلى غاية الحصول على عجينة متماسكة، حيث يتم فردها على سطح الطاولة ويستعان بقوالب صغيرة ذات أشكال متنوعة مثل النجوم والدوائر والأهلة والقلوب، وبالموازاة مع ذلك يخفق بياض البيض جيداً وتغطس مختلف الأشكال في بياض البيض واحدة تلو الأخرى، وتوضع في زيت ساخن وعلى نار هادئة، ثم تخرج مرة أخرى وتغطس في بياض البيض وتقلى مرة ثانية حتى يصبح لونها ذهبياً، وفي الأخير تقدم هذه الأشكال الجميلة واللذيذة مع صلصة حلوة تحضر باللحم.