طرق إعداد ثلاثة أطباق لذيذة بالبطاطس

من منا لا يحب طعم البطاطس خاصة إذا تم إعدادها بطرق محترفة وكان لها مذاقاً شهياً، علماً أن جميع أطباق البطاطس ينصح أن تؤكل ساخنة، من أجل الاستمتاع بطعمها اللذيذ، لذا انتقينا ثلاث وصفات.. استمتعي بها مع أفراد أسرتك في فصل الشتاء لأن البطاطس تمنح الدفء..

طبق بطاطس روشتي

المقادير:

½ كيلو بطاطس مقشرة

2 ملاعق كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

تسلق البطاطس في الماء المملح على النار إلى غاية نضجها، وعندما تبرد يتم برشها في وعاء كبير، ويضاف إليها الملح حسب الذوق والفلفل الأسود والبابريكا، مع ضرورة التقليب بخفة حتى تمتزج جميع المكونات ببعضها البعض.

حان الوقت لتشكيل أقراص من البطاطس المبشورة، ويمكن أن تكون أقراصاً كبيرة أو متوسطة الحجم.

ومن جهة أخرى تذوب الزبدة على نار متوسطة، وتوضع فيها أقراص البطاطس حيث تترك لمدة 4 دقائق وتقلب من الجهة الثانية، أي حتى يصبح لونها ذهبياً.

طبق البطاطس بالمايونيز

المقادير:

½ كيلو بطاطس.

3 فصوص ثوم كبيرة مفرومة.

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

¼ ملعقة صغيرة كمون.

½ ملعقة صغيرة سماق.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

تسلق البطاطس في ماء مغلي مملح حتى تنضج، وبعد تقشيرها يتم تقطيعها إلى مكعبات، ثم توضع في وعاء كبير، مع إضافة كل من المايونيز والثوم والزبادي والكمون والسماق والملح والفلفل الاسود والبقدونس، ويشرع في عملية الخلط.

طبق البطاطس بالصلصة

المقادير:

¾ كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة حلقات.

½ كيلو طماطم مقشرة ومفرومة بشكل ناعم.

كوب ماء أو مرق دجاج.

1 بصلة متوسطة مفرومة بشكل ناعم.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملاعق كبيرة من الزيت.

1 ملعقة كبيرة سمن.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

في البداية يسخن الفرن عند حرارة 180 درجة، وعقب ذلك يسخن الزيت والسمن في قدر على نار متوسطة، ويوضع عليه البصل ويترك حتى يذبل، ثم يضاف الثوم مع ضرورة التقليب لمدة دقيقة واحدة.

وبالموازاة مع ذلك تضاف الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود، وعندما يغلي الخليط يضاف الماء ويغطى القدر ويترك لينضج لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

ومن جهة أخرى تؤخذ صينية فرن مدهونة بالزيت وترص بها حلقات البطاطس، ثم تسكب عليها الصلصة، وينصح أن تتم تغطيتها بورق الفويل وتدخل الفرن، حيث تترك لمدة ساعة كاملة، وبعد إخراجها من الفرن ينزع عنها الورق وتعاد إلى الفرن مرة ثانية، وتترك لمدة 10دقائق أخرى، وتؤكل ساخنة.