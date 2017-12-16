طرق تمكنك من استعادة طول شعرك في زمن قياسي

إذا كنت تحنين لاسترجاع طول شعرك بعد أن قمت بقصه، وتبحثين عن أسرع طريقة ناجعة تمكنك من الظهور مجدداً بشعر طويل وجذاب، فسنكشف لك السر إذاً في السطور التالية

عليك أولاً الابتعاد عن أخطاء شائعة قد لا تنتبهين إليها وتكون السبب المباشر في استغراق شعرك وقتاً طويلاً، حتى ينمو من جديد ويستعيد طوله السابق مثلاً

– يجب ألا تنسي قص أطرافه باستمرار، كون عدم التخلص من أطرافه قد يؤدي إلى التقصف، وبالتالي منعه من استعادة طوله، ويؤكد خبراء تجميل الشعر أن الحرص على قصه كل مدة 3 أشهر على الأقل يساعد على إطالته بشكل مدهش.

– يوجد عامل فائق الأهمية يكمن في ضرورة تغيير تسريحة الشعر بشكل يومي سواءاً في البيت أو عند الذهاب إلى العمل، وحذار من المداومة على عمل تسريحة “ذيل الحصان”، حيث ثبت أن هذا التسريحة التي تقدم عليها الكثير من الفتيات، تمنع مسام الرأس من التنفس وتتسبب في عملية بطء نمو الشعر.

– إن الكثير من الأغذية تحافظ على الشعر، ومن أهم هذه الأغذية البيض والذرة والمكسرات والزبادي، على اعتبار أنها تحتوي على مختلف البروتينات والفيتامينات وكذلك الدهون، إلى جانب عدة معادن أهمها الزنك والحديد الذي يساعد على حمل الأوكسجين إلى بصيلات الشعر، فيحميه من تساقط الشعر المرعب. والجدير بالإشارة فإن معدن الحديد يمكن العثور عليه في العديد من الأغذية، نذكر من بينها الأسماك والدجاج واللحوم، وما إلى غير ذلك.