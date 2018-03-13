عند اتباع الشخص لحمية غذائية بهدف إنقاص الوزن، عادةً ما يتناول كميات طعام أقلّ من المعتاد خصوصاً تلك الخفيفة الخالية من الدهون المشبعة ومن السعرات الحرارية العالية، إلّا أنه خلال هذه الفترة، يعمل الدماغ عبر تعزيز الجوع على تخريب جهوده بشكل سريّ والعودة إلى ما كان عليه، فما هي طرق التخفيف من الجوع أثناء الرجيم؟

تناول الإفطار

من أهم الطرق لتخفيف الجوع أثناء الرجيم هي تناول الإفطار ذلك لأن تخطي هذه الوجبة يمكن أن يجعل المعدة تطلب الطعام، مما يؤدي أيضاً إلى تناول عدة وجبات خفيفة خلال اليوم والإكثار من الطعام على وجبة الغداء،حيث يبدأ الجوع بعد 12 إلى 24 ساعة من تناول الطعام الأخير، وعادة ما يكون أكثر كثافة في سنّ الشباب لأن لديهم عضلات أكثر من الأكبر سناً.

شرب الماء

من المهم لتخفيف الشعور بالجوع أثناء الرجيم أن يشرب الشخص ما يعادل 8 أكواب من الماء في اليوم، فالماء يرطّب الجسم، ويخلّصه من السموم وتملأ المعدة لتعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة، لذا على الشخص الذي يتبع الرجيم أن يشرب كوباً من الماء قبل الوجبات الأساسية وذلك للتقليل من تناول الأطعمة بالإضافة إلى ضرورة شرب كوب بعد ممارسة التمارين الرياضية.

تتبيل الوجبات

من المهم السيطرة على الجوع خلال الرجيم من خلال تتبيل الوجبات الرئيسية بالأعشاب والمطيّبات الذكية والشهية والتي تدخل إلى الدماغ عبر حاسة الشمّ وتعزز الشعور بالشبع لساعات طويلة، أمّا التتبيلات فيجب أن تشمل الزنجبيل، الكركم، الكاري، مسحوق الفلفل الحار والتي تعمل أيضاً على زيادة التمثيل الغذائي.

تناول الأطعمة ببطء

وفقاً لدراسة أجريت عام 2009 تبين أن تناول الطعام ببطء يحدّ من الشعور بالجوع لساعات طويلة ويعزّز الشعور بالشبع.

مضغ العلكة

يعتبر مضغ علكة منخفضة السعرات الحرارية عند الشعور بالجوع يساعد على تعزيز الشبع.