طرق العناية بالبشرة الحساسة

البشرة الحساسة هي التي تعاني من الاحمرار والجفاف ، القشور البيضاء ،الحكة ،الاوعية الدموية والاكزيما وكذلك الحبوب والوردية وغيرها من المشاكل الجلدية ، والبشرات المعرضة للحساسية سنجد البشرة الفاتحة، الشديدة الجفاف و الدهنية مع ظهور حبوب.

كما أنه لاشك ان عامل الوراثة يلعب دورا مهما في تحديد نوع البشرة ولذلك فان الحساسية ممكن ان تظهر منذ الولادة وقد تستمر او تختفي عند بعض الحالات.

فالجلد عند هذه البشرة يكون رقيقا وشفافا مما يسمح للعوامل الخارجية ان تؤثر عليها وبالتالي تسبب تهيج واحمرار.

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في اضعاف الحاجز الدهني الذي يكون رقيقا عند البشرة الحساسة وسميكا عند البشرة الدهنية ومن هذه العوامل: التقدم في العمر مما يسبب فقدان لالياف الكولاجين والايلاستين مما يزيد من ترهل ومرونة الجلد ونقص في الدهن فتصبح البشرة رقيقة ومترهلة.

ايضا لا ننسى أن النظام الغذائي غير المتوازن يزيد من الاحمرار او الحكة وقد يتسبب في ظهور حبوب صغيرة ويعود ذلك الى انواع من الطعام يتحسس منها بعض الناس قد تختلف بين شخص وآخر فاذا كان الانسان يعرف ان بشرته حساسة ممكن تجنب بعض المأكولات المتعارف عليها انها قد تكون سببا في تهيج الجلد مثل: الفراولة، البيض، العسل، الموز، الشوكولا، الفلفل الحار بعض البهارات او السمك.

بالاضافة الى ان استعمال مستحضرات غير طبية تحتوي على مواد كيميائية ومقشرة او تحتوي على العطور تزيد من حساسية البشرة. اما عن الاسباب الخارجية المسببة للبشرة الحساسة: فنجد أن التعرض لاشعة الشمس يزيد من الاحمرار والجفاف وفي بعض الحالات يسبب حروق بالرغم من استخدام الواقي لذا ننصح بتجنب اشعة الشمس لوقت طويل، كما أن الطقس من حرارة زائدة الى برودة شديدة، والحركة الزائدة و العصبية قد تزيد من الاحمرار بسبب اندفاع كمية كبيرة من الدم للبشرة مما يسبب زيادة في ضغط الدم ونقص في الماء نتيجة التعرق ينتج عنه الجفاف الزائد.

وعلى جانب اخر نجد أن استعمال تقشير كيميائي او اي نوع قوي من التقشير الغير المناسب لذا من الافضل لتفادي ردات فعل البشرة التي تحتاج الى تقشير وهي شديدة الحساسية ان نبدأ بتحضيرها فترة من اسبوعين الى شهر بعلاجات وكريمات مهدئة طبية او طبيعية خالية من العطور وذلك بعد الكشف في العيادة وبعدها يمكن البدء باتباع جلسات التقشير السطحي والخفيف لعدة اسابيع وذلك لتقوية البشرة وجعلها مستعدة لجلسات العلاج من شد او تفتيح او نضارة او حتى الليزر.

كذلك استعمال كريمات بطريقة خاطئة او شراء مستحضرات غير طبية يزيد من تهيج الجلد لذا الافضل الاستشارة قبل شراء اي نوع من كريمات البشرة

أهم مستحضرات العناية بالبشرة:

ـ بداية علينا باستخدام الغسول ( رغوة او حليب) الخاص للبشرة الحساسة خالي من العطور والمواد الكيميائية مرتين يوميا، وكذلك استخدام مزيل مكياج للبشرة الحساسة للوجه والعيون على شكل ماء (cellular water) او حليب وتنظيف الوجه قبل النوم وتجنب المناديل المزيلة للمكياج.

ـ استخدام مرطب مهدئ عدة مرات يوميا يحتوي على بعض من هذه المكونات : الالوة فيرا، الهيالورونيك، الفيتامين E و C، الكولاجين والايلاستين، الشاي الاخضر، البابونج، الازولين ( مستخرج من البابونج ) ،خشب الورد وبعض الزيوت المبردة( الخزامى، الورد والنارولي)

ـ استخدام حماية من الشمس ( مع تجنب الاشعة المباشرة) واعادتها كل ٤ ساعات، واستخدام كريم الليل الغني بالمرطبات وخالي من احماض الفواكه، بالاضافة الى استخدام سنفرة ناعمة او على شكل جل مرة الى مرتين بالاسبوع، واستخدام قناع خاص للبشرة الحساسة يهدئ ويرطب الجلد ويخفف الاحمرار والحكة، استخدام بخاخ الترطيب وخاصة في فترة الصيف لانعاش البشرة والخلايا وللتخفيف من الاحمرار والحرارة.