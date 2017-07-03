طرق الوقاية من أمراض الصيف الأكثر شيوعاً

شارك

فى فصل الصيف تنتشر بعض الأمراض خاصة عند الأطفال، فهذه الأمراض ترتبط بموسم الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، لذلك يتوجب علينا معرفة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.

ذكر موقع “parentinghealthybabies” البريطانى أبرز هذه الأمراض وأكثرها شيوعاً وهي:

– التسمم الغذائى: ينصح خبراء التغذية بعدم ترك الطعام والمواد الغذائية في بيئة حارة لفترة طويلة، لأن هذا البيئة تكون مكان لتكاثر البكتريا التي تسبب التسمم الغذائي، وتظهر على شكل حمى وإسهال وقيئ وألم في المعدة.

– الحصبة: وتحدث نتيجة عدم أخذ لقاح الحصبة فتتكاثر بسبب فيروس “باراميكسو”، الذي يصيب الحلق وينتقل بالهواء من شخص إلى آخر، وتظهر الأعراض المرضية على شكل سيلان الأنف والسعال والحمى واحمرار العيون والتهاب الحلق وصعوبة بلع السوائل والمواد الصلبة، وكذلك طفح جلدى وبقع حمراء تظهر على الوجه وبالقرب من الشعر، مع نقص الشهية.

– الربو: تزداد نوبات الربو خلال فصل الصيف بسبب مستويات حبوب اللقاح العالية والعوادم المحملة فى الهواء الثقيل، لذلك ينصح أطباء الربو أخذ الدواء بإنتظام مع الابتعاد عن مناطق حبوب اللقاح والغبار وتلوث الهواء.

– الأكزيما والطفح الجلدى: تنمو وتنتشر بسبب حرارة الصيف، وتظهر على شكل علامات من الطفح المزعج الناجم عن حساسية الجلد، لذلك ينبغى عدم الخروج فى الشمس، لأنها تسبب تهيج الأكزيما.

– الالتهابات والحساسية: تزداد العدوة الجلدية في فصل الصيف لذا يجب اتباع عدد من النصائح التى تساعد فى الحماية من المشاكل الجلدية، وهي :

1- الابتعاد عن أى مصادر نقل العدوى مثل استخدام المناشف والملابس والحمامات المشتركة.

2- تجنب ارتداء أقمشة البوليستر، وتبديلها بالملابس القطنية فهى تمتص العرق وتمنع نمو الفطريات والبكتيريا.

3- الاستحمام بمواد مطهرة تساعد على قتل البكتيريا والفطريات.