طرق تتخلصين بها من تجاعيد اليدين

غالباً ما تظهر تجاعيد اليدين قبل ظهور تجاعيد الوجه، ويرجع ذلك إلى وجود طبقة رقيقة من الدهون تحت بشرة اليدين أرق بكثير من الطبقة الموجودة تحت الوجه أو في أي مكانٍ آخر، لذلك يديك هي أول من سيعلن عن أن التجاعيد وصلت إليك وأنّ التقدم بالعمر سيظهر أوّلًا على يديك قبل أن يصل لوجهك، وتكون الحاجة هنا إلى إزالة تجاعيد اليدين، خصوصاً ان ظهرت قبل أوانها. فما هي طرق إزالتها؟

الكريمات: أوّل خطوة يمكن اللجوء إليها بهدف علاج تجاعيد اليدين هي الكريمات الطبّية التي تحتوي على مواد فعالة تؤثر على طبقات الجلد المختلفة، وتساعد الكولاجين الموجود في أنسجة الجلد على النموّ والتجدّد. لكنّ الكريمات لا يمكن أن تكون عصاة سحريّة لمشكلة معقّدة كالتجاعيد، خصوصاً إذا كانت التجاعيد عميقة.

التقشير: يستخدم لعلاج العديد من مشاكل البشرة أهمّها تجاعيد اليدين. تقوم فكرة التقشير على إخضاع الجلد لمادة كيميائية قوية وكاوية كالمواد الحمضية التي تتسبب بحرق الجلد ومن ثم يتقشر لوحده تدريجيّاً. ويخرج مكان الجلد الميت المتساقط جلد جديد نضر لا يعاني من الندوب والبقع والتجاعيد. هذه الطريقة مناسبة للتجاعيد الخفيفة.

الحقن: حقن الفيلر من أكثر الوسائل استخداماً في علاج التجاعيد. ويمكن للفيلر أن يعالج الدرجات المختلفة من التجاعيد، فيعمل على إعادة شدّ البشرة. ولكنّ هذا الحلّ موقت، ويدوم 6 إلى 8 أشهر، بعدها قد يحتاج البعض لتجديد الحقن مرّة أخرى.

الليزر: أثبت فاعلية كبيرة دامت لسنوات وأعطت نتيجة دائمة، آذ لم يعد الجلد لحالته السابقة. وتعتمد عملية علاج تجاعيد اليدين بالليزر على إزالة الطبقة الخارجية أو الخلايا الميتة الموجودة خارج الجلد، وتحفيز إنتاج الكولاجين وتجديد الجلد والأنسجة في الوقت عينه. ويساعد الليزر على شدّ الجلد أيضاً ومنعه من الترهل وإعادة مرونته مرّة أخرى.