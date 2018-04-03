طرق تتخلص بها من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الكثير منا، وأصبح انبعاث رائحة كريهة من الفم ظاهرة بين العديد من الأشخاص حيث بات أمراً طبيعياً لهم، لذلك لابد من معرفة أسباب الرائحة الكريهة وسبل علاجها.

أسباب انبعاث رائحة كريهة من الفم :

– إهمال نظافة الأسنان

– وجود فضلات الطعام بين الأسنان

– التدخين

– تناول بعض الأطعمة التي تبعث في الفم رائحة كريهة، مثل: الثوم والبصل

– وجود أسباب عضوية تساعد على بعث رائحة كريهة من الفم

الأسباب الصحية التي تؤدي إلى انبعاث الرائحة الكريهة بالفم :

– أمراض الجهاز التنفسي

– أمراض الجهاز الهضمي، مثل التخمة

– أمراض الكبد

– أمراض الاستقلابية، مثل داء السكري

– أمراض الدم والتهاب الكلى

كيفية علاج رائحة الفم الكريهة :

1- غسل الأسنان بالمعجون مرتين يومياً.

2- استخدام مضمضة (غرغرة) للفم تحتوي على مواد مؤكسدة، مثل: ثاني أكسيد الكلور والتي تزيد من نسبة الأكسجين في الفم، وتسيطر على البكتيريا اللاهوائية، ويجب استخدام هذه الغرغرة تحت إشراف الطبيب.

3- استعمال الخيط السني، لتنظيف تجويفات ما بين الأسنان.

4- التوجه لاستشارة طبيب الأسنان بشكل دوري كل ستة أشهر، للقيام بتنظيف كامل للفم والأسنان.

5- الإكثار من شرب السوائل لمنع حدوث جفاف في الفم.

6- الحرص على مضغ علكة خالية من السكر بعد تناول أي وجبة.

7- الاهتمام بغرغرة الفم بماء دافئ لتنظيفه جيداً.