طرق تتفادي بها المواقف الحرجة مع الطفل الذي لا يسمع الكلام

الكثير من الأهل يعانون من بعض المواقف المحرجة مع الأطفال بسبب عدم استماعهم إلى الكلام، وهذا الأمر يمكن أن يدفع الأهل إلى التصرف بشكل قاس معهم وتوبيخهم بشكل محرج أحياناً.

طرق التعامل مع الطفل الذي لا يسمع الكلام لكي تتفادي العديد من المواقف المؤذية لك وله:

السيطرة على الغضب

من الضرروي أن تضبطي أعصابك أمام طفلك ولا تبدئي بالصراخ والانفعال لأنه سيتعلم هذه العادات السيئة منك، فإذا كنت في مكان عام، اخرحي الطفل وتحدثي معه على انفراد بصوت منخفض وعندما تصلي إلى المنزل تحدثي معه عن التصرفات التي أزعجتك لكي يتفادى تكرار الخطأ عينه في الايام المقبلة.

النظر في عيني طفلك

إذا وجّهتي الحديث لطفلك ولم ينتبه لكلامك، لا تبقي واقفة أمامه، بل قومي بالانحناء إلى مستواه وانظري في عينيه لكي يسمع جيداً الكلام الموجه إليه، لتتمكني من مخاطبته بأسلوب صارم ونظرة حادة.

معاقبة طفلك

لا تهملي خطوة معاقبة طفلك عندما لا يسمع الكلام، فعندما تهدّدينه بالعقاب عليك تنفيذ هذه الخطوات لكي يأخذ كلامك على محمل الجدية، وبالتالي لا يعيد تصرفاته مرة جديدة، فالعقاب أساسي لتعليم طفلك قواعد الاستماع إلى كلامك.

التشجيع والمكافأة

على الأم القيام بتشجيع طفلها ومكافئته عندما يصغي إليها، فمثلما تنفّذين العقاب، عليك توجيه الكلمات المشجعة له حيال سلوكه الإيجابي، وعندما يسمع الكلام الموجه إليه، عليك تقديم الهدايا الرمزية لتحفيزه على الاستمرار بهذه التصرفات الجيدة.