طرق تضمنين بها عدم تغير لون كريم الأساس إلى لون آخر مخالف لدرجة بشرتك

تعتبر الأكسدة مشكلة غريبة وغير مفهومة في عالم الجمال والمكياج، حيث أنها تعتمد كلياً على نوع الجلد، وكريم الأساس المُستخدم، وروتين العناية بالبشرة، وهذا هو السبب في تغير لون كريم الأساس إلى البرتقالي أو للون آخر مخالف لدرجة بشرتك.

وتعاني الكثيرات من تلك المشكلة، إلا أنها ترجع إلى:

المذيبات بكريم الأساس والتي تتبخر على بشرتك، ما يتسبب في تغير اللون ليصبح أكثر قتامة على وجهك.

وزيوت البشرة أو الزيت الذي تستخدمينه قد يكون العامل الرئيس، لأن تلك الزيوت واختلاطها بالأكسجين في الهواء تسبب عملية الأكسدة.

ولكن لا تقلقي فهناك بعض الطرق لضمان عدم حدوث ذلك :

ابتعدي عن أنواع كريم الأساس القابلة للتأكسد

ضعي خطًا من كريم الأساس بالجزء الداخلي من معصمك واتركيه طوال اليوم، فإذا تغير لونه إلى البرتقالي بعد ساعات فاعلمي أنه ليس مناسباً وأعيديه للمتجر.

استخدمي المناشف التي تمتص الزيوت

إذا كانت بشرتك دهنية أو إذا كنت تستخدمين كريماً مرطباً كثيفاً، جربي استخدام المناشف الممتصة للزيوت قبل تطبيق البرايمر أو كريم الأساس لضمان تطبيقه بشكل أفضل.

اختاري منتج الوقاية من الشمس المناسب

جربي كريم الوقاية من الشمس من مختلف التركيبات حتى تحصلي على التركيبة المناسبة، وبدلاً من شراء كريم مرطب واق من الشمس 2 في 1، ينصح الخبراء بتجربة وضع كريم مرطب مع آخر واق من الشمس، لأنه سيعطي نتيجة أفضل عندما تضعين كريم الأساس بعد ذلك.