طرق رائعة تحافظي بها على بريق مجوهراتك

تعتبر المجوهرات من الإكسسوارات الهامة التي تكمل إطلالتك وتمنحك بريقاً ساحراً يجذب الأبصار، وعندما تفقد المجوهرات بريقها ولمعانها، تصبح قطعة المجوهرات باهتة، فإذا كان لديك حليّ تزيّنها الأحجار الملوّنة فهي تستحق الاهتمام لتحافظي على جمالها، إليك سيدتي طرق تستطيعين باتباعك لها الحفاظ على مجوهراتك:

الفضة

قومي بنقع مجوهراتك الفضية في الماء الدافئ مع منظف ثم استعملي قطعة قماش ناعم لفركها وتجفيفها.

وفي حال لم تنفع هذه الطريقة وكانت مجوهراتك معتمة جداً، ننصحك باستخدام ملمع الفضة للتخلص من البقع الصعبة مع فركها باسفنجة ناعمة ثم اشطفيها وجففيها جيداً.

وننصحك أيضاً باستعمال معجون الأسنان فهو مفيد للفضيات، لكن ابتعدي عن استخدام معاجين الأسنان بخصائص مبيضة.

الذهب

يمكنك نقع المجوهرات الذهبية في الماء الدافئ وسائل غسيل الصحون، ثم قومي بفركها بواسطة فرشاة أسنان قديمة مع شفطها وتجفيفها بواسطة قطعة قماش نظيفة.

الألماس

قومي بنقع مجوهراتك أو خواتمك في الماء الدافئ مع أي مادة منظفة لطيفة، ثم افركيها باستخدام فرشاة الأسنان واتركيها حتى تجف.

يمكنك أيضاً الاستعانة بعود الأسنان لتنظيف المناطق التي يصعب عليك الوصول إليها بالفرشاة.

اللؤلؤ

كل ما عليك فعله هو فرك كل لؤلؤة بقطعة من قماش قطنية مغمسة في الماء الدافئ وسائل غسيل الصحون، ثم اتركيها لتجف وستذهلك النتيجة دون اللجوء إلى مختص لتنظيفها.

الألماس والياقوت والياقوت الأزرق

الألماس هو الحجر الكريم الأكثر صلابة، ولا يمكن خدشه إلا بواسطة ماسة من جنسه ولكنّ لمعان هذا الحجر قد يقلّ حين يتعرّض للموادّ الكاشطة.

انتبهي، ولا توضّبي الألماس مع غيره من الأحجار، إذ بإمكانها أن تُفسده بسهولة، والأمر ينطبق أيضاً على الياقوت والياقوت الأزرق.

الزمرّد

هو حجر حسّاس جدّاً، لذا تجنّبي تعريضه لأشعة الشّمس وموادّ التنظيف.

كذلك امتنعي عن استخدام المياه والصّابون لتنظيفه.