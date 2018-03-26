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طرق وعناصر طبيعية رائعة تخلصك من ترهل الجلد حول عينيك

بقلم

مارس ٢٦ ,٢٠١٨

يزيد ترهل الجلد حول العينين من عمر المرأة سنوات، ويضعف رونقها ويحجب جمال عينيها، ومن أبرز أسباب ترهل الجلد حول العينين هو ضعف العضلات حول منطقة العين وارتخائها، وإما تكون الأسباب وراثية، أو نقص في فيتامنيات “سي” و”إي” و”ك”، ويمكن أيضاً أن يتسبب إهمال العناية بالبشرة أو نتيجة الاهتمام المفرط فيها بطرق غير صحية، كذلك إزالة مكياج العينين عن طريق الفرك وبطرق خاطئة، بالإضافة إلى التدخين، والتعرض المفرط لأشعة الشمس. ومهما كانت الأسباب، يظل بإمكانك تفادي الإصابة بترهل الجلد حول العينين، فقط اتبعي النصائح التالية:

  • اعتمدي ترطيب منطقة حول العينين بالكريمات المخصصة لذلك ودلكيها بطريقة دائرية، فكوني لطيفة مع المنطقة حول العين لأنها أرق 10 مرات من أجزاء البشرة الأخرى.
  • اختاري منتجات عناية تحتوي على الببتيدات، وحمض النيكوتينيك، والكافيين، السيراميد.
  • احرصي على شرب الكثير من الماء لتخلصي جسمك من السموم، ولا تتهاوني في النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً.
  • استخدمي واقي الشمس والنظارات العريضة قبل التعرض للأشعة.

وفي حال كنت تعانين من هذا الترهل، يمكنك الاستعانة ببعض المنتجات الطبيعية، التي تخفف من حدة هذا الأمر مثل:

  • عصير الخيار والشاي الأخضر وماء الورد وخليط العسل والزنجبيل.
  • الكريمات التي تحتوي على الريتينول وفيتامين “ك”.
  • الاهتمام ببعض التمارين الخاصة، كتدليك منطقة حول العينين.

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