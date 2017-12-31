طرق طبيعية تخلصك من تورم القدمين

يعتبر تورم القدمين من المشاكل المقلقة جدا والتي تتعدد أسباب الإصابة بها، ابتداءً من نمط الحياة الخاطىء، مروراً باختيار الأحذية غير المناسبة، وانتهاءً بعدم الرعاية بالأقدام، والتي تؤدي كلها إلى نتيجة واحدة، وهي حدوث حالة أشبه بالتمرّد في الساقين، تنتهي عادة بتورّم القدمين.

طرق طبيعية يمكن أن تساعدكِ في التخلّص من تورّم القدمين:

استخدام وسادة

حاولي وضع وسادة مملوءة بالهُلام على مكان التورّم، مما يقلّل من الضغط عليه إلى حدٍ كبير.

تنشيط وتسريع الدورة الدموية

يتم تسريع الدورة الدموية، عن طريق ارتداء جوارب دافئة، أو وضع قدميكِ في ماء دافىء، مع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، التي تعمل على تليين القدمين.

الحدّ من الالتهاب

عليكِ العمل على الحدّ من الالتهاب، عن طريق استخدام بعض مضادات الالتهاب، مثل الكركم أو البابونج، كما يمكنكِ أيضاً استخدام شريحة من الليمون المعروف بتأثيره المطهّر بشكل مثالي.

الجبيرة

يمكنكِ أيضاً ارتداء جبيرة لمدة ليلة واحدة، وذلك من أجل زيادة مرونة قدميكِ، وتقوية عضلاتكِ.

التمارين

يجب تقوية عضلات قدميكِ عن طريق ممارسة بعض التمرينات الخاصة بالقدم، بالإضافة إلى ضرورة تدليك القدمين أيضاً.