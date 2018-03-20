طرق فعالة تخلصك من قشرة رأس طفلك الرضيع

تحرص كل أم على نظافة وصحة رضيعها، وكثيراً ما تنزعج عندما تتراكم في رأس صغيرها قشرة الرأس، والتي يطلق عليها “قبعة المهد”، والناتجة عن التهاب جلدي يفضي إلى ظهور طبقة من الجلد السميك يميل لونه إلى الأصفر أو الأحمر، وبالرغم من أن القشرة غير مؤذية، لكن الكثير من الأمهات خاصة من تنجب لأول مرة، يقلقن من ذلك ويسارعن إلى استشارة طبيب مختص.

لكن نخبرك بأنه لا داعي للتوتر لأن هذه القشرة لا تشكل أي خطر، بل ويمكن أن تظهر على الرأس والجبهة والحاجبين وثنيات الذراعين، على اعتبار أنه في الكثير من الأحيان تختفي القشرة بشكل تلقائي عندما يبلغ الرضيع عامه الأول.

وبهدف تفادي ظهور قشرة الرأس لدى الرضيع نقترح عليك اتباع سلسلة من النصائح الفعالة:

– استعيني بشامبو خفيف مخصص للأطفال الرضع، واحرصي على غسل رأس الرضيع ثلاث مرات في الأسبوع من أجل التخلص من القشور العالقة.

– انتقي فرشاة شعر ناعمة لرضيعك وسوف تساعدك على التخلص من القشرة بشكل تدريجي خلال استحمامه أي عندما يكون شعره مبللاً، ولا تترددي في تدليك رأسه بلطف وخفة، وحذار من الحك أو استعمال الأظافر.

– وينصح بوضع قطرات من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الزيوت المخصصة لدهن رأس الصغير، قبل الشروع في تدليكها بالفرشاة، وينبغي اختيار نوع واحد من هذه الزيوت.

– اعلمي أن إقبالك على تناول فيتامين”ب 7” “البيوتين” إذا كنت مرضعة مهم في هذه الحالة، لأنه سيساهم في اختفاء القشرة، ومن الأفضل أن يتم تناوله بعد استشارة الطبيب.

– لا تلجئي إلى طبيب أطفال للتخلص من قشرة رأس الرضيع، إلا في حالة العدوى لأن الرضيع صار في هذه الحالة في حاجة ماسة إلى مرهم للتخلص من القشرة.