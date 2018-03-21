طرق لتحافظي على أثاث منزلك أثناء سفرك

تهتم كل ربة بمنزلها، ومابه من أثاث، فاذا كنت تنوين السفر لمكان ما، وفي حيرة كيف تحافظين على أثاث منزلك، إليك الحل في السطور التالية:

– غرفة الجلوس والصالة

أفضل طريقة للحفاظ على المفروشات تكون بتجميع الكنب في وسط الغرفة ثم تغطيتها بالشراشف (أغطية الأسرة) وبذلك تبعديها عن النوافذ حيث الشمس الساطعة، التي تفقد المفروشات لونها الزاهي، وتحميها من الغبار، الذي يتغلغل في مسام قماش الكنب ويصعب إزالته، أما قطع الأثاث التي لا يمكن تحريكها من مكانها، فاكتفي بفرد الشراشف عليها .

وعند عودتك من السفر ليس أمامك إلا أن تنظفي الغرفة حول الكنب، وتنزعي الشراشف وتلقيها في الغسالة، ثم تعيدي الكنب لمكانه ليكون وكأنك تركته بالأمس .

أما مفارش الطاولات فاطويها وضعيها في الخزانة، حتى لا تتسخ من الغبار، وإذا كانت طاولتك من النوع الذي يحوي حفر فالأفضل أن تغطيها بالمفارش أيضاً.

الزهور الاصطناعية والمزهريات من الأفضل أن تحفظيها بأكياس نايلون، وكذلك كل قطع الديكور والإكسسوارات المختلفة، وهذا يسهل عليك العمل عند عودتك من السفر سالمة، وكذلك الأواني الفضية يستحسن أن تحفظيها بأكياس نايلون داخل الخزائن لأن الضوء والرطوبة يخربان المعدن .

الأجهزة الكهربائية كالتلفاز والكمبيوتر.. فيجب أن تفصل عن مصدر الكهرباء وأن تغطى بمفرش قديم حتى لا يتغلغل الغبار في داخلها، ومن الأفضل أن تضعيها في خزانة إذا أمكنك ذلك ..

السجاد

تذكري سيدتي أن الحوادث المفاجأة غير المستحبة محتملة الحدوث في غيابك كما هي في وجودك مثل انفجار صنبور مياه أو فيضان مصادر التصريف، وحتى حدوث تسرب مياه من الطابق العلوي، وهذه الحوادث وإن كانت قليلة الحدوث إلا أنها تبقى محتملة، ولذلك يجب أن تكوني مستعدة لها، فارفعي السجاد الثمين من على الأرض وضعيه فوق بعضه البعض في مكان مرتفع مثل طاولة الطعام، وحتى لو وجد سجاد على الجدار أنزليه ثم غطي السجاد المتجمع عندك ببلاستيك ليكون في مأمن في حالة حدوث أي تسرب للمياه، كما أن ذلك سيقيه من الغبار ويعفيك من تنظيفه بعد عودتك من رحلتك.

الستائر

بعض السيدات يفضلن إنزالها وطيها ووضعها في خزانة ليعيدوا تعليقها بعد العودة، وأظن هذه الطريقة جيدة إذا كان السفر سيطول، بينما تفضل الأخريات أن تلفها بأكياس نايلون وهي في مكانها، وأعتقد أن هذه الطريقة لا تصلح للأماكن الحارة، لأن الحرارة التي يخزنها البلاستك تتلف قماش الستائر.

النوافذ والأبواب الجانبية

يفضل أن تتأكدي من قفلها في وقت مبكر، حتى لا تنسي أحدها مفتوحاً في ساعة السفر، ويفضل أن تلصقي على حوافها البلاستيك الشفاف، لمنع تسرب الغبار، أو أن تستخدمي الأسفنج الخاص بسد شقوق النوافذ، وهو يباع على شكل لفات كبيرة ويحتوي على مادة لاصقة تسهل لصقه على حافة من جور النوافذ والأبواب .