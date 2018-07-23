طرق خاصة للوالدين لمساعدة طفلهم المكتئب

الأطفال ، مثل البالغين ، يمكن أن يكونوا مكتئبين. في بعض الأحيان ، يمكن أن يصبح الأطفال العاديون الذين يبدو أنهم لا يعانون من مشاكل كبيرة في الحياة مكتئبين. إنه نتيجة اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ الذي يسبب حدوث الاكتئاب الإكلينيكي. وحتى نساعدك على علاج هذه الحالة اليك بعض الطرق الايجابية:

ـ تحدث مع طفلك عن مشاعره بطريقة رحيمة ومتعاطفة. واسعى الى توفير الأنشطة التي تساعده على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

لابد من الحد من وقت الشاشة فالتكنولوجيا ليست مفيدة في جعل طفلك أقل الاكتئاب. بل يمكن أن تكون في كثير من الأحيان الهروب الذي يمنعهم من المزيد من الانفتاح حول مشاعرهم وعواطفهم.لذا لابد من الحد من الوقت أمام التلفزيون ، والكمبيوتر المحمول ، والهواتف الذكية ، وألعاب الفيديو والأجهزة اللوحية ، إلخ. يجب أن تكون محدودة أي الإلكترونيات التي يبدو أنها تمنع طفلك من التفاعل وجهاً لوجه.

توفير أنشطة بديلة لاستبدال وقت الشاشة مثل المشي ، والصياغة ، والرسم ، والبناء ، وركوب الدراجات ، واللعب بالخارج ، إلخ. قد يعتمد بعض الأطفال على وقت الشاشة كمصدر للترفيه قد يحتاجون إليك للمشاركة في أنشطة بديلة إلى جانبهم من أجل المشاركة في الأنشطة.

ايضا لا يمكنك ببساطة إخبار طفلك بالذهاب إلى الخارج للعب إذا كان يعاني من الاكتئاب ، وعدم وجود أصدقاء ، واعتاد على الجلوس ولعب ألعاب الفيديو كل يوم بعد المدرسة. اخرج إلى الخارج مع طفلك وقم بممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو اصطحب طفلك إلى ملعب واستمتع بالمتعة معًا للمشاركة في هذه الأنشطة البديلة. شجع أطفالك على المشاركة في الأنشطة

ـ ساعد طفلك عند حدوث المشاكل والمهام الصعبة. وساعد طفلك على تقليل ضغوط الحياة. تقليل أو إزالة المواقف السلبية واللغة والمحادثات. تجنب أيضا رفع الأصوات والسلوك العدواني السلبي وأي شكل من أشكال العنف الجسدي في المنزل. مساعدة طفلك على رؤية إيجابية في مواقف الحياة. استمع إليهم بصبر وأخذ كلماتهم على محمل الجد.

ـ خصص الوقت خلال يومك ، كل يوم ، لقضاء وقت ممتع مع طفلك. قد يكون لديك وقت محدود ولا يمكنك توفير ساعة أو أكثر يوميًا لتخصيص وقت واحد لطفلك مع طفلك ، ولكن يجب عليك توفير 20 دقيقة على الأقل يوميًا مع إنفاق طفلك الجيد مرة واحدة معًا.

ـ كن مشجعا وداعما لطفلك. أظهر الحب وليس الإحباط أو الغضب بسبب الوضع وحالة طفلك. ساعد على إبقاء موقفك إيجابيًا حتى يتمكن طفلك من رؤية الإيجابية أيضًا. قدم كلمات يومية للتأكيد لا تستند إلى النتائج النهائية (مثل درجة أو فوز) ولكن بدلاً من ذلك ، أثني على الجهود التي تبذلها. إذا أثنت على النتيجة ، فسيصابون بخيبة أمل عندما لا تفشل جهودهم. إذا تم الإشادة بجهودهم بغض النظر عن النتيجة ، فإن ثقتهم مبنية على شيء يمكنهم التحكم فيه (الجهد الذي يضعونه في الأمور).

واخيرا ساعد طفلك على العيش بأسلوب حياة صحي. النوم هو عامل مهم جدا في مزاج طفلك. عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يتسبب في انزعاج يوم كامل. يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عامًا ما بين 8 و 12 ساعة من النوم كل ليلة. نتمنى لكم واطفالكم كل الصحة والسعادة .