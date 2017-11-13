طرق متنوعة في إعداد أطباق المعكرونة

المعكرونة طبق أساسي من أطباق الغداء، تعرفي اليوم على طريقة عمل المعكرونة بزيت الزيتون، واصنعي طبقاً مختلفاً منها.

معكرونة بزيت الزيتون والبقدونس

المقادير:

½ كيلو (500 جم) معكرونة اسباجتي.

½ كوب (125 مل) زيت زيتون.

¼ كوب (60 جم) جبن بارميزان مبشورة.

ملعقتان كبيرتان (30 جم) بقدونس طازج مفروم.

ملعقتان كبيرتان (30 مل) كريمة طبخ.

ملعقتان صغيرتان (10 جم) ثوم مقطع شرائح رفيعة.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

اسلقي المعكرونة في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها من الماء.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.

ارفعي الخليط عن النار، ثم أضيفي البقدونس والمعكرونة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيداً.

أضيفي كريمة الطبخ وقلبي لمدة 3 – 5 دقائق، حتى تختلط المكونات.

ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، وزينيها بالبارميزان.

المعكرونة الحارة بالريحان

إن كنتِ من محبات الطعام الحار نقدم لكِ هنا طريقة عمل المعكرونة الحارة…

المقادير:

½ كيلو (500 جم) معكرونة.

2 كوب (500 جم) طماطم مقشرة ومفرومة.

½ كوب (125 مل) كريمة طبخ.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة (15 مل) زيت.

ملعقة صغيرة (5 جم) ريحان مجفف مطحون.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أحمر حار مجفف مطحون.

ملح وفلفل أسود.

الطريقة: