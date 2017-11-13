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طرق متنوعة في إعداد أطباق المعكرونة

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نوفمبر ١٣ ,٢٠١٧

المعكرونة طبق أساسي من أطباق الغداء، تعرفي اليوم على طريقة عمل المعكرونة بزيت الزيتون، واصنعي طبقاً مختلفاً منها.

معكرونة بزيت الزيتون والبقدونس

المقادير:

  • ½ كيلو (500 جم) معكرونة اسباجتي.
  • ½ كوب (125 مل) زيت زيتون.
  • ¼ كوب (60 جم) جبن بارميزان مبشورة.
  • ملعقتان كبيرتان (30 جم) بقدونس طازج مفروم.
  • ملعقتان كبيرتان (30 مل) كريمة طبخ.
  • ملعقتان صغيرتان (10 جم) ثوم مقطع شرائح رفيعة.
  • ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

  • اسلقي المعكرونة في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها من الماء.
  • على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.
  • ارفعي الخليط عن النار، ثم أضيفي البقدونس والمعكرونة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيداً.
  • أضيفي كريمة الطبخ وقلبي لمدة 3 – 5 دقائق، حتى تختلط المكونات.
  • ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، وزينيها بالبارميزان.

المعكرونة الحارة بالريحان

إن كنتِ من محبات الطعام الحار نقدم لكِ هنا طريقة عمل المعكرونة الحارة…

المقادير:

  • ½ كيلو (500 جم) معكرونة.
  • 2 كوب (500 جم) طماطم مقشرة ومفرومة.
  • ½ كوب (125 مل) كريمة طبخ.
  • بصلة صغيرة مفرومة ناعم.
  • 2 فص ثوم مفروم.
  • ملعقة كبيرة (15 مل) زيت.
  • ملعقة صغيرة (5 جم) ريحان مجفف مطحون.
  • ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أحمر حار مجفف مطحون.
  • ملح وفلفل أسود.

الطريقة:

  • اسلقي المكرونة في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها من الماء.
  • على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 3 دقائق.
  • أضيفي الثوم والريحان والفلفل الحار وقلبي لمدة دقيقة.
  • أضيفي الطماطم المفرومة والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تغلي.
  • اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، مع التقليب كل 3 دقائق.
  • أضيفي الاسباجتي، وقلبي لمدة 3 دقائق، حتى تختلط المكونات.
  • ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، وزينيها بأوراق الريحان والبارميزان
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