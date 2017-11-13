طرق متنوعة في إعداد أطباق المعكرونة

المعكرونة طبق أساسي من أطباق الغداء، تعرفي اليوم على طريقة عمل المعكرونة بزيت الزيتون، واصنعي طبقاً مختلفاً منها.
معكرونة بزيت الزيتون والبقدونس
المقادير:
- ½ كيلو (500 جم) معكرونة اسباجتي.
- ½ كوب (125 مل) زيت زيتون.
- ¼ كوب (60 جم) جبن بارميزان مبشورة.
- ملعقتان كبيرتان (30 جم) بقدونس طازج مفروم.
- ملعقتان كبيرتان (30 مل) كريمة طبخ.
- ملعقتان صغيرتان (10 جم) ثوم مقطع شرائح رفيعة.
- ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
- اسلقي المعكرونة في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها من الماء.
- على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة.
- ارفعي الخليط عن النار، ثم أضيفي البقدونس والمعكرونة والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيداً.
- أضيفي كريمة الطبخ وقلبي لمدة 3 – 5 دقائق، حتى تختلط المكونات.
- ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، وزينيها بالبارميزان.
المعكرونة الحارة بالريحان
إن كنتِ من محبات الطعام الحار نقدم لكِ هنا طريقة عمل المعكرونة الحارة…
المقادير:
- ½ كيلو (500 جم) معكرونة.
- 2 كوب (500 جم) طماطم مقشرة ومفرومة.
- ½ كوب (125 مل) كريمة طبخ.
- بصلة صغيرة مفرومة ناعم.
- 2 فص ثوم مفروم.
- ملعقة كبيرة (15 مل) زيت.
- ملعقة صغيرة (5 جم) ريحان مجفف مطحون.
- ½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أحمر حار مجفف مطحون.
- ملح وفلفل أسود.
الطريقة:
- اسلقي المكرونة في ماء مغلي ومملح، ثم صفيها من الماء.
- على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 3 دقائق.
- أضيفي الثوم والريحان والفلفل الحار وقلبي لمدة دقيقة.
- أضيفي الطماطم المفرومة والكريمة والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تغلي.
- اتركي الصلصة تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، مع التقليب كل 3 دقائق.
- أضيفي الاسباجتي، وقلبي لمدة 3 دقائق، حتى تختلط المكونات.
- ضعي المعكرونة في أطباق التقديم، وزينيها بأوراق الريحان والبارميزان