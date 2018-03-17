طريقة إعداد أرز بالخضار في الفرن

حاولي التنويع في تحضير طبق الأرز من خلال طهيه في الفرن، سيكون له دون شك طعم مغاير ولذيذ

المقادير:

2 كوب أرز منقوع.

3 أكواب ماء.

1 كوب بازلاء.

1 ثمرة جزر متوسطة الحجم تقطع إلى مكعبات.

1 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم تقطع إلى مكعبات.

2 ثمرة كوسة متوسطتا الحجم، تقطعان إلى مكعبات.

1 بصلة متوسطة مفرومة بشكل ناعم

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير:

قومي في أول خطوة بتسخين الفرن على حرارة 200 درجة، ثم من جهة أخرى ذوبي الزبدة والزيت في قدر، وأضيفي لهما البصل مع التقليب المستمر حتى يذبل، ثم ضعي على هذا المزيج كل من البازلاء والكوسة والبطاطس والجزر والملح وكذلك الفلفل الأسود، وقلبي هذا الخليط لمدة 5 دقائق، ثم ضعي الخليط في صينية فرن وأضيفي له الأرز، وحاولي مزج هذه المقادير مع بعضها البعض، وأفرغي عليها الماء، واتركي هذه الكيفية تنضج داخل الفرن لمدة تتراوح ما بين 60 و70 دقيقة.