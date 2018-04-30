طريقة إعداد السمكة الحرة

تعرفي على طريقة مميزة في تحضير طبق السمك الشهي، ويمكن مع أكلة “السمكة الحرة” تحضير طبق رئيسي سوف يتلذذ به كل من يتذوقه..

المقادير

½ 1 كيلو سمك متوسط الحجم ونظيف

½ كوب زيت زيتون

1ثمرة ليمون تقطع إلى شرائح

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق صغيرة صلصة طماطم

1ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1ملعقة صغيرة كمون مطحون

1ملعقة صغيرة بابريكا

1ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة بودرة فلفل أحمر حار

ملح وفلفل أسود

الصلصة:

3 ثمرات طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة

1 ثمرة فلفل أحمر رومي كبيرة مهروسة

1 بصلة صغيرة مفرومة بشكل ناعم

1ثمرة فلفل أحمر حار مهروس

¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملاعق صغيرة صلصة طماطم

1ملعقة صغيرة ثوم مهروس

½ ملعقة صغيرة) كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

يمزج في وعاء كل من زيت الزيتون وعصير الليمون والكمون وبودرة الثوم والبابريكا والكزبرة الجافة، وكذا الخل والملح والفلفل الأسود والحبهان والكركم وبودرة الفلفل الحار، مع ضرورة الخلط الجيد، ومن جهة أخرى تثبت السمكة في صينية فرن، بعد ذلك يتم تتبيلها بهذا المزيج من الداخل والخارج، ثم يحتفظ بها داخل الثلاجة لمدة ساعة واحدة. وبالموازاة مع ذلك يسخن الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة، وتغلف الصينية التي وضع فيها السمك بورق فويل وتدخل الفرن وتترك لمدة 45 دقيقة.

ويتم الانتقال بعد ذلك إلى تسخين الزيت على نار متوسطة، ويسكب عليه كل من البصل والثوم، ويستمر في التقليب حتى يذبل البصل، بعد ذلك يضاف الفلفل الرومي والحار وصلصة الطماطم، مع الاستمرار في التقليب الجيد لمدة 3 دقائق.

ثم تسكب الطماطم والبابريكا والكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود مع التقليب ثم يترك الخليط على النار حتى يغلي، حيث تترك الصلصة على نار هادئة تنضج لمدة 15دقيقة، ويضاف إليها الكزبرة الطازجة مع التقليب لمدة 5دقائق.

تسكب نصف كمية الصلصة في طبق التقديم، ثم يوزع السمك فوقها، مع توزيع باقي الصلصة فوق السمك، والتزين يكون حسب الذوق، حيث يمكن الاستعانة بشرائح الليمون والكزبرة الطازجة.