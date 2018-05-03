طريقة إعداد الكيكة القطنية

إنها كيكة خفيفة وبسيطة في تحضيرها، يمكن تناول منها قطعتين مع الشاي او القهوة والحليب دون الخوف أن يزداد وزنك..

المقادير

¼ كيلو جبن كريمي

5 بيضات كبيرة توضع في درجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر

½ كوب حليب

¼ كوب زبد يوضع في درجة حرارة الغرفة

¼ ملعقة صغيرة كريم الترتار

¼ كوب دقيق

1ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة نشا

طريقة التحضير:

في أول خطوة قبل الشروع في التحضير، يسخن الفرن عند حرارة 160درجة، ثم يفصل صفار البيض عن بياضه، ويحتفظ بالبياض في وعاء كبير، حيث يخفق البياض بواسطة المضرب الكهربائي لمدة دقيقة، ثم يسكب عليه الترتار، وبعد ذلك يستمر في عملية الخفق لمدة دقيقتين، وعقب ذلك تتم إضافة نصف كمية السكر، مع خفق الخليط حتى يصبح قوامه مثل الكريمة.

يؤخذ وعاء آخر يسكب فيه الجبن والحليب، ويخفق هذا الخليط بواسطة المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق، مع إضافة الزبد وباقي السكر وكذا عصير الليمون، ويستمر في عملية الخفق بعد ذلك لمدة دقيقة واحدة، ثم يسكب الدقيق والنشا مع الخفق لمدة دقيقة، ويضاف بعد ذلك صفار البيض ومع الخفق المتواصل حتى يختفي البيض.

وفي آخر خطوة يسكب ⅓ كمية البياض، مع التقليب بواسطة الملعقة من جهة الأسفل نحو الأعلى في اتجاه واحد حتى يختفي البياض، وينبغي تكرار نفس العملية مع ما تبقى من ثلثي بياض البيض. يفرغ هذا الخليط في صينية ذات قاعدة متحركة، وتغطى بواسطة ورق الفويل.

وتوضع الصينية في صينية أكبر منها مملوءة بالماء المغلي، وتدخل في الفرن لتنضج لمدة 75 دقيقة.

ويمكن التأكد من طهي الكيك بغرس رأس رقيق لسكين، إذا لم يعلق به أي شيء، فإن الكيكة قد نضجت.