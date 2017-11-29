طريقة إعداد شوربة البطاطا والبيض

تعد من الوصفات الجديدة ورغم بساطتها وسهولة تحضيرها، لكن يمكن القول أن طعمها مميز وفوق ذلك مغذية تناسب فصل الشتاء.

المقادير:

3 أكواب من مرق دجاج.

2 ملاعق كبيرة من الماء البارد.

1ملعقة كبيرة نشا.

1 بيضة.

1 بصلة خضراء مقطعة للتزيين.

½ ملعقة صغيرة ملح.

1 ثمرة بطاطس

طريقة التحضير:

يسخن مرق الدجاج على نار متوسطة ويترك حتى يغلي، ثم تضاف إليه قطع البطاطا والملح، مع ضرورة التقليب الجيد، وبعد ذلك يتم هرس البطاطا.

قومي بخفق بيضة في وعاء صغير، ثم أضيفي إليها كمية قليلة من المرق الساخن مع التقليب السريع حتى لا ينضج البيض.

ومن جهة أخرى يذوب النشا في الماء البارد ويضاف إلى المرق، وإلى جانب ذلك يمزج كذلك خليط البيض مع المرق، مع التقليب المستمر حتى يثقل المرق قليلاً ويصبح ناعماً.

بعد سكب الشوربة في الأطباق، تزين بقطع البصل الأخضر والبيض المسلوق.