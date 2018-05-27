طريقة إعداد شوربة الدجاج بالبطاطس

تعد شوربة الدجاج بالبطاطس من ألذ أطباق الشوربة، وإذا أضيفت لها بعض الخضار ستكون مغذية وتناسب بذلك مائدة إفطار شهر رمضان، يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة..

المقادير:

2 كوب من مرق دجاج

1 كوب من كريمة طبخ

½ كيلو صدور دجاج تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

½ كيلو بطاطس مقشرة وتقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم

1 بصلة كبيرة مفرومة بشكل ناعم

2 ملاعق كبيرة زبد

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

½ ملعقة صغيرة فلفل حار بودرة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

يشرع في إذابة نصف كمية الزبد على نار متوسطة، ثم يسكب الدجاج ويضاف كل من الملح والفلفل الأسود، مع ضرورة التقليب الجيد حتى يتغير لون الدجاج ثم يرفع ويحتفظ به، ومن جهة أخرى يذوب باقي الزبد مع البصل ويترك حتى يذبل مع ضرورة التقليب الجيد، ثم تسكب البطاطس ويستمر في عملية التقليب لمدة دقيقتين، بعد ذلك يضاف كل من الدجاج الذي تم طهيه والقليل من الملح والفلفل الأسود والكمون والحار، مع ضرورة تقليب هذا الخليط.

في الأخير يضاف كل من المرق والكريمة وتترك الشوربة حتى تغلي، ويغطى القدر وتترك الشوربة تنضج لمدة 30 دقيقة، ويمكن لتكون غنية ومغذية إضافة بعض الخضار إلى الشوربة مثل الذرة والبازلاء والجزر. و من الأحسن أن تقدم هذه الشوربة ساخنة.