طريقة إعداد شوربة الدجاج بالخضروات

يمكن لشوربة الدجاج بالخضروات أن تحل محل الأطباق الرئيسية كونها مغذية وتحتوي على الخضار التي تمد الجسم بالطاقة، وفوق ذلك قليلة الدسم، كونها تحضر من الدجاج، كما يمكن أن يحبها الأطفال كونها خفيفة ولذيذة.

المقادير:

500غ صدور دجاج لكن تقطع إلى قطع صغيرة

2 حبة بطاطس متوسطة

2 حبة بطاطس حلوة

2 حبة جزر

1 كوب ذرة حلوة

1 كوب بازلاء أي نوع أخر من الخضروات

5 أكواب مرق دجاج

ملح وفلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ريحان

1 ملعقة صغيرة زعتر

نصف ملعقة صغير زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير:

في البداية يسخن مرق الدجاج بالشكل الجيد وعلى نار قوية، ثم تضاف إليه قطع الدجاج وتترك تنضج لمدة 15 دقيقة، وبالموازاة مع ذلك تقشر البطاطس والبطاطس الحلوة والجزر وتقطع إلى قطع كبيرة، وتوضع جميع الخضروات على المرق بما فيها البازلاء والذرة، مع ضرورة تغطية القدر ويترك المزيج على نار متوسطة حتى يغلي، وبعد ذلك يضاف كل من الريحان والزعتر والكمون والزنجبيل والملح والفلفل، وتترك الشوربة تنضج على نار هادئة لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة، من الأفضل أن تقدم ساخنة وعملية التزيين تكون حسب الذوق.