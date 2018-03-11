طريقة إعداد صينية سمك الدنيس فى الفرن والصيادية

تعتبر وصفات المأكولات البحرية من أشهى الأطباق لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة جداً لبناء أجسامنا، لذلك نقدم لك عزيزتي ربة المنزل مجموعة من الوصفات للأكلات البحرية فكوني معنا…

طبق سمك الدنيس:

المقادير:

1 سمكة دنيس كبيرة أو سمكتين صغيرتين وحوالى 1 كجم نظيفة مع الأحتفاظ بالرأس.

2 ليمون.. واحدة معصورة والأخرى مقطعة جوانح رقيقة.

100 مل زيت زيتون.

2 بطاطس متوسطة الحجم، نصف مسلوقة ومقشرة ومقطعة إلى شرائح.

1 طماطم، مقطعة إلى شرائح.

½ بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح.

2 ورق الغار.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

1.سخنى الفرن على 180 درجة مئوية، ثم قطعى خطين مائلين على جانب واحد من السمك وادفعى فيهم جوانح الليمون، ادهنى طبق الفرن البيضاوى من الفخار بالزيت، وضعى فيه السمك وجانبه المقطع مواجه لأعلى.

2.رصى البطاطس والطماطم والبصل وورق الغار حول السمك، أضيفى فوق السمك الزيت، وعصير الليمون والماء، ثم تبليه بالملح والفلفل جيداً.

3.غطى طبق السمك بالفويل واخبزيه لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، أضيفى القليل من الماء المغلى إذا لزم الأمر حتى لا تجف السمكة وتحترق، أزيلى الفويل واخبزى السمك لمدة 10 دقائق أخرى، حتى يصبح مقرمش والبطاطس بنية الحواف، ثم قدميه ساخن

طبق أرز الصيادية:

المقادير:

بصلة كبيرة، مفرومة ناعم

ثوم وكرفس مفروم (اختياري)

ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة زيت نباتي

رشة جوزة الطيب

2ملعقة صغيرة سكر (يمكن استبداله بـ 2 ملعقة كاتشب)

2 ½ كوب ماء

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

طريقة التحضير