طريقة إعداد طبق الأرنب المحمر

يمكن القول بأنه طبق شهي ويمكن تقديمه مع السلطة والبطاطا المقلية أو الأرز، ويأتي خيار الأرانب بالنسبة للكثير من الناس من أجل استبدال روتين تناول اللحوم الحمراء أو البيضاء..

المقادير:

أرنب مقطع إلى 4 قطع.

4 أكواب من الماء.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

1ثمرة كرفس مقطعة قطع متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

ورقتا لورا.

4 حبات هيل.

ملح وفلفل أسود.

خل.

طريقة التحضير:

يمزج في البداية الماء مع الخل ويستعمل في غسل قطع لحم الأرنب، وبالموازاة مع ذلك يوضع في قدر الماء الكرفس مع إضافة أوراق اللورا والهيل والملح والفلفل الأسود وعندما يغلي الخليط، تضاف إليه قطع لحم الأرنب، ويسلق لمدة 45 دقيقة، أو حتى ينضج، بعد ذلك يذوب السمن لتحمير قطع لحم الأرنب من الجهتين أي حتى تأخذ لوناً ذهبياً شهياً.