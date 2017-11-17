طريقة إعداد طبق الجمبري المشوي بالفرن

أكيد أن للجمبري طعم خاص يضاهي العديد من أنواع الأسماك، لذا نقترح عليك وصفة تحضيره مشوي بالفرن

المقادير:

1 كيلو جمبري مقشر

¼ كوب جبنة “بارميزان” مبشورة.

¼ كوب بقدونس طازج مقطع.

¼ كوب عصير ليمون.

6 فصوص ثوم كبيرة مهروسة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة “أوريجانو” مجفف و مطحون.

ملعقة صغيرة ريحان مجفف و مطحون.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير:

قبل الشروع في تحضير طبق الجمبري المشوي داخل الفرن، ينبغي القيام في أول خطوة بتسخين الفن عند حرارة 220 درجة مئوية، وبعد ذلك تسكب المقادير في وعاء أي تمزج التوابل مع عصير الليمون والثوم والأعشاب المجففة المطحونة ماعدا البقدونس والجبنة تترك للتزين، وقلبي هذا الخليط بشكل جيد، ثم قومي بتتبيل الجمبري واتركيه لمدة 30 دقيقة، حتى يتشرب الخلطة تماماً، ثم يوضع في صينية ويدخل الفرن لمدة 12 دقيقة، وبعد ذلك تزين في الأطباق بالجبن والبقدونس.