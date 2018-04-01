طريقة إعداد طبق مظبي الدجاج

يقدم مظبي الدجاج كطبق رئيسي إلى جانب السلطات والمقبلات، ويمكن التعويل عليه في جعل مائدة الطعام غنية بالنظر إلى مذاقه اللذيذ، فضلاً أنه يمنحك فرصة التنويع في عملية طهي الدجاج.

المقادير

1 كيلو ملح خشن

1 دجاجة مقطعة من المنتصف ومفرودة

2 كوب أرز بسمتي منقوع لمدة 30 دقيقة

5 أكواب مرق دجاج

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

4 فصوص ثوم مهروس

1 فلفل حار أحمر مقطعة نصفين

2 طماطم كبيرة مقشرة ومفرومة

3 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة سمن

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

2 ملاعق كبيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة زعفران

3 ملاعق كبيرة ماء ورد

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ليمون أسود مجفف

2 من أوراق اللورا

5 حبات قرنفل

5 حبات هيل

عود قرفة

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

يوضع الملح الخشن في قاع قدر ويترك حتى يسخن على نار عالية مع ضرورة تغطية القدر حتى يسخن، وبعد ذلك يتم تشكيل بعض الفتحات الصغيرة في الدجاج، وبالموازاة مع ذلك يسكب في وعاء كبير كل من الخل والكزبرة الجافة والكركم والكمون والهيل المطحون والزنجبيل والبهارات، مع إضافة نصف كمية الطماطم والملح والفلفل الأسود، ويقلب هذا الخليط بشكل جيد. وفي المرحلة الثانية تتم إضافة الدجاج مع الاستمرار في التقليب في التتبيلة، ويترك هذا المزيج بعد ذلك داخل الثلاجة طيلة الليل، ثم يوضع الدجاج فوق الملح الخشن، ويتم جعل جهة العظم ملامسة للملح، ثم يدهن بباقي التتبيلة وجه الدجاج، ويغطى القدر ويترك ينضج لمدة تتراوح ما بين 60 و90 دقيقة.

ومن أجل تحضير الأرز يسخن الزيت على نار متوسطة ، وعقب ذلك يضاف كل من القرنفل والهيل واللورا وعود القرفة والفلفل الحار والليمون الأسود، مع ضرورة التقليب بشكل جيد، ثم يسكب السمن مع التقليب لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك يضاف البصل، ويقلب الخليط لمدة 3 دقائق حتى يذبل البصل ويصبح لونه ذهبياً، عند ذلك يضاف كل من الثوم والطماطم المفرومة والملح والفلفل الأسود وخليط الزعفران وماء الورد، مع التقليب الجيد لمدة دقيقتين، حيث يوضع الأرز على المزيج ويقلب لمدة دقيقتين، ويضاف عقب ذلك المرق مع التقليب، علماً أنه يترك حتى يغلي، ومن جهة أخرى يغطى القدر ويترك الأرز ينضج على نار هادئة جداً لمدة تتراوح ما بين 40 و 45 دقيقة. وفي الأخير يوضع الأرز في طبق التقديم وفوقه الدجاج ويزين الطبق بالمكسرات حسب الذوق.