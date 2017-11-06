طريقة إعداد طبق معكرونة المقلوبة

إلى كل من يتلذذ بتناول طبق المعكرونة ويفضلها على الكثير من الأطباق، نقدم طبق جديد منها وهي مقلوبة المعكرونة

المقادير:

½ كيلو معكرونة أو اسباجتي

½ كيلو طماطم مقطعة حلقات

½ كيلو باذنجان مقطع شرائح طولية

½ كيلو لحم مفروم

كوب طماطم مقشرة ومفرومة بشكل ناعم

بصلتان متوسطتان مفرومتان

فصا ثوم مفرومان

4 ملاعق كبيرة من زيت القلي

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

كخطوة أولى يسخن الفرن على حرارة 180درجة، وبالموازاة مع ذلك تقلى شرائح الباذنجان في الزيت حتى تأخذ لوناً ذهبياً، ومن جهة أخرى تسلق المعكرونة في الماء المغلي مع الملح، وبعد أن تنضج تتم تصفيتها ويحتفظ بها.

يشرع في تسخين القليل من الزيت أي نصف الكمية ويتم طهي نصف كمية البصل مع التقليب المستمر لمدة دقيقتين، يضاف اللحم المفروم والقرفة والملح والفلفل الأسود والبهارات، ويقلب حتى يتغير لونه، وبعد ذلك يغطى القدر، ويترك المزيج ينضج على نار هادئة، لكن مع التقليب من حين لآخر.

وفي قدر آخر تسخن كمية الزيت المتبقية ويضاف إليها كمية البصل، ويطهى حتى يذبل، ويسكب عليها كل من الثوم والطماطم وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود، مع التقليب المستمر حتى تغلي، بعد ذلك يغطى القدر وتترك الصلصة تنضج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

في هذا الوقت تسكب المعكرونة على الصلصة مع التقليب حتى تمزج مع باقي المكونات، وفي الأخير تؤخذ صينية ذات عمق، حيث ترتب فيها حلقات الطماطم، ثم الباذنجان على مستوى قاع وأطراف الصينية، ويفرغ في وسطها اللحم المفروم والمعكرونة، وتوضع في صينية أكبر منها مملوءة بالماء وتدخل الفرن لتنضج لمدة 15 دقيقة.