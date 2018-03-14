طريقة إعداد كتف الخروف المحشية في الفرن

إن تحضير طبق رئيسي للضيوف لم يعد صعباً ولن يأخذ منك وقتاً طويلاً، ولأن تحضير كتف الخروف المحشية، يمكنه أن يخفف عنك عناء التفكير في أطباق لذيذة وفاخرة تعطي للمائدة طعماً خاصاً..

المقادير:

كتف خروف

الحشو :

بقدونس مفروم

خردل حسب حجم الكتف

فلفل أسود

زعتر

6 فصوص ثوم مفروم

150 غ فطر

1 حبة بصل مفرومة

قطعة زبدة

3 ملاعق كبيرة من دبس الرمان

التحضير:

ينبغي في البداية تحضير الحشو عن طريق مزج الخردل مع الفلفل الأسود والبقدونس والثوم والبصل والزعتر، ويحتفظ بهذا الخليط، وبعد ذلك يقطع الفطر إلى شرائح ويفرم البقدونس، وفي نفس الوقت تنظف كتف الخروف وتنزع منها العظام وترش بالفلفل الأسود جيداً، وبالموازاة مع ذلك يوزع عليها خليط الخردل أو الحشو، وتضاف عليها طبقة من الفطر وبعد ذلك البقدونس، وتجمع أطراف الكتف وتلوى ويتم تغليفها.

انتقلي بعد ذلك إلى مرحلة أخرى حيث يتم وضع الكتف في قدر فيه حوالي 1 لتر من الماء والبصل المفروم وملح حسب الرغبة، ويترك هذا المزيج ينضج على نار متوسطة.

عندما يتقلص حجم الماء إلى النصف تنزع الكتف وتوضع في صينية فرن وتمسح بالزبدة، ويضاف إليها كل من دبس الرمان والخردل، وتغلف الصينية بورق الألمنيوم وتدخل الفرن لتنضج، وحتى تأخذ اللون الذهبي بعد نضجها ينزع عنها ورق الألمنيوم، وتدخل الفرن لتنضج مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

تزين الكتف بالبقدونس ودوائر البصل وكذلك الطماطم، وتقدم مع المرق الذي تم طهيها فيه.