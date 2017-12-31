طريقة إعداد كيك الشوفان

يعد “الكيك” قطعة حلوى أساسية في المطبخ، يمكن تناولها مع الشاي أو الحليب خلال الصباح والمساء، ومن أجل توفير أنواع جديدة من الكيك.. نقترح عليك إعداد كيك الشوفان.

المقادير:

⅓ 1 كوب دقيق.

½ 1 كوب ماء مغلي.

1 كوب شوفان.

1 كوب سكر.

⅔ 1 كوب سكر بني.

1 كوب زبيب.

¾ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

¼ كوب كريمة خفق سائلة.

بيضتان كبيرتان.

½ 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

التزيين اختياري:

لوز أو جوز يطحن بشكل خشن

طريقة التحضير:

البداية تكون مع تسخين الفرن عند حرارة 180 درجة، وبعد ذلك يسكب الشوفان في وعاء كبير ويمزج مع الماء المغلي، واحتفظي بهما حتى يبرد الخليط.

ومن جهة أخرى يؤخذ وعاء آخر كبير ، ويسكب فيه (½) كوب زبدة، وعقب ذلك تتم إضافة السكر الأبيض وكوباً من السكر البني، ثم تأتي عملية الخفق بواسطة المضرب الكهربائي إلى غاية الحصول على خليط يشبه الكريمة، ويسكب البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا، مع الاستمرار في عملية الخفق الجيد.

يسكب على هذا المزيج، خليط الشوفان والدقيق والبيكنج باودر والقرفة والزبيب، مع ضرورة التقليب بواسطة ملعقة من أسفل نحو أعلى في اتجاه واحد، حتى تمتزج المقادير مع بعضها البعض، ويفرغ هذا الخليط في صينية مدهونة بالزبدة وترش بالدقيق، وتترك في الفرن لمدة تتراوح ما بين 40 و45 دقيقة.

في وعاء آخر تفرغ الكريمة ويضاف لها بقية الزبدة والسكر البني والفانيليا، وتبدأ عملية الخفق بالخلاط الكهربائي إلى غاية الحصول على كريمة، حيث يزين بها سطح الكيك بعد طهيه في الفرن، وتوضع تحت شواية الفرن لمدة 3دقائق.

ويمكن تزيينها باللوز أو الجوز، حيث يرش الكيك بأي نوع من المكسرات حسب الذوق.