طريقة إعداد مرق لسان البقر “شطيطحة لسان” الجزائري

إنه طبق تقليدي جزائري يحضر للضيوف كطبق رئيسي ويقدم مع حساء أو سلطات متنوعة، ويطلق عليه ب”شطيطحة لسان” يتم تناوله مع خبز تقليدي..إنه لذيذ وخال من الدهون، لأنه بعد عملية الغلي وإزالة الجلد الأبيض سوف يتم التخلص من طبقة الدهون التي يحتويها.

المقادير:

1 لسان بقر

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح و فلفل اسود

6 فصوص ثوم

2 ورق غار

1 فلفل حار

بقدونس

طريقة التحضير:

ينبغي أن يغلى اللسان في الماء لمدة ساعة كاملة، وبعد ذلك يزال الجلد الأبيض منه ثم يقطع إلى قطع، ومن جهة أخرى يؤخذ قدر ويوضع فيه الثوم و الملح والفلفل الأسود والزيت و قطع لحم اللسان، ثم تسكب أوراق الغار و1/2 لتر ماء و فلفل حار، يترك المزيج ينضج على نار متوسطة حتى يتماسك المرق، وبعد ذلك يزين بالبقدونس المفروم. من الأفضل أن يتم تناوله ساخن.