طريقة الجلوس الصحيحة لتتجنب المخاطر الصحية

يتعرض الذين يقضون وقتاً طويلاً أثناء عملهم أمام الكومبيوتر، إلى آلام الكتفين والعنق والمعصم وإجهاد العينين، ولذلك نعطيك بعض النصائح لتقليل الآثار المترتبة نتيجة العمل لفترات طويلة في المكتب:

ينبغي أن تكون وضعية الفخذين موازية للأرض، بينما يتجه الساقان نحو الأرض بزاوية 90 درجة.

يجب تعديل ارتفاع المقعد بحيث يكون عند مستوى وجود القدمين على الأرض وأنت جالس.

ينبغي أن يكون الجزء العلوي من الذراع عامودياً مع اتجاه الأرض، بينما يتجه الساعدان بزاوية 90 درجة بشكل موازٍ للأرض، وأن يكون المرفقان بالقرب من الجسم.

يجب أن يكون المعصمان منبسطان، وألا يستندا على أي شيء.

ينبغي أن يكون الظهر منتصباً أو متكأ قليلاً جداً، ولا يجب أن يكون ملتوياً بأي شكل من الأشكال.

يجب أن تكون القدمان ملتصقتين بالأرض وأن تتخذ وضعيتهما زاوية 90 درجة بالنسبة للساقين.

وجّه البصر عند التحديق في الشاشة إلى الأمام مع ميل قليل أسفل خط الأفق، بزاوية 35 درجة.

بعد أن تجلس في وضعية مريحة ينبغي ضبط وضعية الأدوات والآلات التي تستعملها.

يجب أن تكون لوحة المفاتيح عند ارتفاع يمكنك من خلاله الحفاظ على انتصاب العمود الفقري، ووجود الذراعين جانبك والحفاظ على أن تكون زاوية المرفقين 90 درجة، وأن لا تستند اليدان إلا عند الاستراحة من النقر وليس خلاله.

يجب أن يكون “الماوس” عند نفس مستوى الكوع.

ينبغي أن تكون الشاشة أمامك عند ارتفاع لا يتطلب حركة مفرطة من الرقبة، وأن تميل الشاشة قليلاً لتقليل الوهج.

يجب أن يكون الهاتف في متناول يدك، وإذا كنت ستتحدث وتكتب في آن واحد عليك استعمال سماعة رأس، وتذكر أن عليك الحركة خلال فترات جلوسك على المكتب، أو أمام الكومبيوتر في البيت، كما لابد من مد الساقين وتحريك الكتفين والرقبة كل فترة، والحصول عل فترات راحة منتظمة للعينين.