طريقة تحضير “بيتي فور”

يمكن تنويع قائمة حلويات العيد بكيفيات اقتصادية ولذيذة لا تكلفك كثيرا، وفوق ذلك يمكن تحضيرها في وقت زمني قصير.. إنها “البيتي فور” التي يحبها كثيرا الأطفال الصغار وحتى الكبار.

المقادير:

2 كوب دقيق

1كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر بودرة

2 صفار بيض

1ملعقة صغيرة (5 مل) فانيليا سائلة

¼ ملعقة صغيرة ملح

مربى مشمش

فورماسيل شوكولاتة أو ملون

½ كوب شوكولاتة ذائبة

مكسرات مجروشة

طريقة التحضير:

يسخن الفرن عند حرارة 180درجة، وبعد ذلك يسكب في وعاء كبير الحجم، كل من الزبدة والسكر، ثم يشرع في عملية الخفق بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريميا، عقب ذلك يضاف صفار البيض والفانييليا مع ضرورة الخفق الجيد، وفي آخر خطوة لتحضير العجين يضاف الدقيق والملح مع الاستمرار في عملية المزج والتقليب، ويحتفظ بالوعاء داخل الثلاجة لمدة 10دقائق.

يفرغ العجين في كيس الحلواني، أو في الجهاز الخاص بصنع البيتفور، وتحضر بالموازاة مع ذلك صينية تشكل فيها قطع البيتي فور حسب الذوق، وتدخل الفرن لتنضج لمدة تتراوح ما بين 10و15دقيقة.

يذكر أنه عندما تبرد البيتي فور تلصق قطعتين بواسطة المربى وتغمس بعد ذلك في الشوكولاتة الذائبة وتزين بالفورماسيل أو المكسرات.