طريقة تحضير “تارت التمر”

تعتبر تارت التمر من ألذ وصفات الحلويات الاقتصادية، وهناك من يصفها بالتارت المميزة، بالنظر إلى طعمها اللذيذ ومذاقها الحلو، وفوق كل ذلك يمكن أن تكون في شهر رمضان مصدر يمد الجسم بالطاقة خلال يوم كامل من الصيام، وتمنحك فوق كل ذلك الإحساس بالدفء.

المقادير:

½ 1 كوب بسكويت مطحون

½ كوب زبد ذائب

3 أكواب حليب

½ 1 كوب تمر منزوع النوى

½ كوب كريمة خفق سائلة

¼ كوب دبس التمر

¼ كوب سكر

2 بيض

2 ملاعق كبيرة زبد في درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ كوب عين جمل

طريقة التحضير:

يسكب في وعاء كبير البسكويت والزبد الذائب والقرفة، ويشرع في التقليب الجيد، ثم يوزع هذا الخليط في صينية التارت، مع ضرورة الضغط عليها بواسطة اليدين حتى تتساوى في قاع وأطراف الصينية.

عقب ذلك يسكب كل من الحليب والتمر في خلاط كهربائي مع الخلط الجيد، ويوضع خليط الحليب على نار متوسطة ويضاف له دبس التمر مع التقليب ثم يترك يغلي، وبالموازاة مع ذلك يؤخذ وعاء كبير يوضع فيه كل من النشا والبيض والسكر والفانيليا، مع ضرورة الخفق بواسطة المضرب حتى تمتزج المكونات ببعضها، ويسكب على إثر ذلك ½ كوب من الحليب المغلي فوق خليط البيض، مع التقليب بسرعة حتى لاينضج البيض.

وفي خطوة أخرى يسكب خليط البيض والنشا والحليب فوق باقي الحليب، ثم تضاف الكريمة، مع التقليب الجيد بشكل مستمر حتى يغلي ويغلظ الحليب.

وفي الأخير يضاف الزبد الطري، مع التقليب حتى يذوب جيدا، وبعد ذلك يفرغ الخليط فوق طبقة البسكويت، و يزين وجه التارت بحبات التمر وعين الجمل وصوص الكراميل. ويمكن استعمال الجوز في التزيين بدل عين الجمل.